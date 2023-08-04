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Україна розриває угоду з Іраном про уникнення подвійного оподаткування: Кабмін схвалив законопроєкт

П'ятниця, 4 серпня 2023, 19:42 - Економічна правда

Кабмін схвалив законопроєкт про припинення дії угоди з Іраном про уникнення подвійного оподаткування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Угода діяла з 1996 року.

"Метою законопроєкту є здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії Угоди, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам та безпеці України у зв'язку постачанням Іраном зброї до РФ.

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Такі дії Ірану зумовлюють відповідальність Ірану за наслідки збройної агресії РФ проти України та руйнують двосторонні відносини", - пояснили у Мінфіні.

Наслідками припинення дії угоди є:

  • недопущення поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Ірану, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Ірану, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування - 15%, встановлена Податковим кодексом України, замість пільгової ставки, встановленоїуУгодою: 10% - на дивіденди; 10% - на проценти; 10% - на роялті;
  • недопущення втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Ірані резидентами України, що здійснюють діяльність у Ірані;
  • звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном з податкових питань;
  • прискорення згортання економічних і фінансових зв’язків з Іраном.

Економічна правда

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