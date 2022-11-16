Компоненти понад 30 західних компаній знайшли в іранських дронах Shahed-136 – розслідувачі

Trap Aggressor

В іранських дронах Shahed-136 знайшли компоненти понад 30 європейських та американських компаній - найбільше деталей зі США.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Trap Aggressor. Розслідувачі дослідили деталі іранського безпілотника Shahed-136 у партнерстві з Незалежною антикорупційною комісією (НАКО).

Зазначається, що цей дрон-камікадзе був збитий українськими військовими 13 жовтня 2022 року над морем в районі Одеси. У результаті падіння була втрачена бойова частина озброєння. Решта деталей – не постраждали.

З середини вересня росіяни атакують цивільне населення України іранськими дронами, які за характерний звук вже встигли обізвати "мопедами", нагадують розслідувачі.

Shahed-136 виробляється Іранською авіаційною промисловою компанією або HESA. Вага безпілотника - близько 200 кілограмів, 40 з яких - бойова частина.

"Заряд вибухівки разом з оптикою для точної атаки розміщені в передній частині БПЛА.

Камікадзе запускаються з вантажівки із залпового вогню, можуть літати зі швидкістю понад 185 кілометрів на годину. Російська армія перейменувала літак в Герань-2, щоб замаскувати іранське походження цієї зброї", - йдеться в матеріалі.

TRAP AGGRESSOR

Наголошується, що українські розвідники розібрали Shahed-136 на деталі і виявили, що майже усі компоненти, як і в інших іранських безпілотниках – американського або європейського походження.

Єдина деталь рідного виробництва - силова установка або ж двигун, заявляють розслідувачі.

TRAP AGGRESSOR

"Компанія-виробник – іранська Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO). Спеціалізується на виробництві компонентів для безпілотників, а також на імпорті й експорті комерційних товарів.

За даними Міністерства фінансів США, MADO закуповувала двигуни БПЛА для організацій, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції. 29 жовтня 2021 року Міністерство фінансів США наклало санкції на компанію та її директорів за закупівлю двигунів і деталей для військової промисловості Ірану, заморозили її активи під юрисдикцією США. Ці ж санкції поширюються і на іноземні сторони, які сприяють транзакціям організації або іншим чином їй допомагають", - кажуть в Trap Aggressor.

Начиння "Шахедів", за вийнятком двигуна іранського виробництва, повністю складається з іноземних компонентів.

Так, українським розвідникам вдалось ідентифікувати понад 30 європейських та американських компаній. Найбільше деталей - зі США.

Сервопривід - американської Hitec USA Group, елементи живлення - японської Panasonic, керамічна антена - кандської Tallisman.

"Плата управління зібрана з японських та американських деталей. Плата блоку живлення з німецьких та китайських елементів. Блок керування російського заводу "Западприбор", - йдеться у матеріалі.

"Плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери та приймачі виробництва сумнозвісної компанії Texas Instruments, яка продовжувала працювати в Росії після анексії Криму і агресії на Донбас в 2014 році. Минулого місяця після виходу сюжету Trap Aggressor про російські Іскандери, в яких теж виявили деталі їхнього виробництва, Texas Instruments нарешті спромоглась дати відповідь на питання, чи продовжують вони торгувати з РФ. Компанія відповіла,що, напряму на російський ринок нічого не постачають.

У Texas Instruments навіть пообіцяли видалити з власного сайту всі згадки про Росію (адресу московського філіалу та номер телефону). Але підчистили не все. Натомість дописали – "Якщо вам потрібно зв’язатися з нами в країні, не вказаній вище, зверніться до нашого центру підтримки клієнтів". І ось тут вже – телефонуйте, не соромтесь", - додають розслідувачі.

TRAP AGGRESSOR

Експерти з Незалежної антикорупційної комісії розіслали понад 35 листів усім компаніям, деталі яких були виявлені в іранських БПЛА, на сьогодні отримали лише 3 відповіді.

"Вони у своїх відповідях продовжують класичну історію українських відписок – так, ми знаємо цю історію, ми нею активно опікуємось, але конкретних відповідей надати вам не можемо", – розповіла менеджерка з адвокації та комунікації НАКО Вікторія Вишнівська.

Нагадаємо:

Журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми" виявили компоненти, які були ввезені до Ірану з інших країн, зокрема США, ЄС, Тайваню та Китаю.

Після огляду запчастин безпілотника Mohajer-6 журналісти ідентифікували виробників щонайменше 15 його компонентів. Загалом, за оцінками української розвідки, іранський бойовий безпілотник містить компоненти від майже трьох десятків різних технологічних компаній, що базуються в Північній Америці, ЄС, Японії, Тайвані, Китаю.

Проте, за словами журналістів, більшість з впізнаних компонентів вироблені компаніями саме зі Сполучених Штатів Америки.

Економічна правда