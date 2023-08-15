Ядерная программа Ирана имеет военную направленность - разведслужбы стран ЕС

Иран пытается приобрести технологии, необходимые для военной атомной программы и вскоре, вероятно, сможет испытать ядерный заряд.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные разведслужб Нидерландов, Швеции, Германии и Дании.

Так, служба безопасности Швеции утверждает, что "Иран занимается промышленным шпионажем, прежде всего в сфере шведских высоких технологий и продукции, которые можно использовать в программе разработки атомного оружия".

Датская национальная служба разведки и безопасности заявляет, что Иран пытался покупать датские разработки и технологии, которые могут использоваться в программах производства вооружений. Это, в частности, происходило и через третьи страны.

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Сотрудники Федерального управления по защите конституции Германии также обнаружили большое количество свидетельств, указывающих на то, что в 2022 году Иран пытался осуществить закупки, связанные с ядерной программой.

Согласно докладам нидерландских спецслужб, развитие ситуации указывает на приближение возможности первого ядерного испытания в Иране. В частности, Иран продолжает наращивать запасы урана, обогащенного до 20% и 60%". Затем этот уран с помощью центрифуг можно обогатить до 90%, необходимых для атомного оружия.

"Сообщения европейских разведслужб указывают на тайные попытки Ирана сократить время до момента получения ядерного оружия путем незаконного приобретения оборудования и разработок из различных европейских стран. В этих сообщениях содержится лишь часть информации об усилиях, которые прилагает Иран в Европе", - отметил в комментарии The Jerusalem Post израильский генерал Йосси Купервассер.

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Напоминаем:

Иранские власти неоднократно заявляли, что ядерная программа страны имеет исключительно мирный характер.

В то же время о том, что Иран тайно получает западные технологии, известно давно.

Так, например, в иранских дронах Shahed-136 нашли компоненты более 30 европейских и американских компаний - больше всего деталей из США.