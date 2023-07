X замість пташки: Маск затвердив новий "проміжний" логотип Twitter

Власник Twitter Ілон Маск заявив, що домен X.com уже перенаправляє на сайт Twitter, а головна виконавча директорка опублікувала оновлений логотип.

Про це Маск написав у Twitter.

"Проміжний логотип X з'явиться пізніше", - зазначив мільярдер.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today.

