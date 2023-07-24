X замість пташки: Маск затвердив новий "проміжний" логотип Twitter

Власник Twitter Ілон Маск заявив, що домен X.com уже перенаправляє на сайт Twitter, а головна виконавча директорка опублікувала оновлений логотип.

Про це Маск написав у Twitter.

"Проміжний логотип X з'явиться пізніше", - зазначив мільярдер.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. Реклама: July 23, 2023

"Винятково рідко - в житті чи в бізнесі - вам випадає другий шанс справити ще одне велике враження. Twitter справив одне величезне враження і змінив спосіб нашого спілкування. Тепер X піде далі", - заявила головна виконавча директорка Twitter Лінда Яккаріно.

"X - це майбутній режим необмеженої інтерактивності, в центрі якого аудіо, відео, обмін повідомленнями, платежі/банкінг, що створює глобальний ринок ідей, товарів, послуг та можливостей. Завдяки штучному інтелекту X об'єднає нас усіх так, як ми тільки починаємо собі уявляти", - додала вона.

За її словами, шанувальники та критики Twitter протягом багатьох років "підштовхували Twitter мріяти про більше, впроваджувати інновації швидше та реалізовувати наш великий потенціал".

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"X зробить це і навіть більше. За останні 8 місяців ми вже бачили, як X набуває форми завдяки швидкому запуску нових функцій, але ми тільки починаємо.



Ця трансформація не має жодних обмежень. X буде платформою, яка може забезпечити ... все", - пообіцяла Яккаріно.

Згодом вона оприлюднила оновлений логотип.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

"Маск обрав новий логотип для Twitter, замінивши його фірмового синього птаха на стилізований Х, що є частиною бачення мільярдера щодо перетворення 17-річного сервісу на додаток для всього.

На це пішло всього 24 години. Пізно ввечері в суботу мільярдер запропонував своїм 149 мільйонам підписників запропонувати логотип у вигляді хреста, а потім вибрав один з дизайнів і зробив його своєю новою аватаркою профілю. У відповідях підписникам він підтвердив, що має намір прийняти його як тимчасовий дизайн, який "можливо, зміниться пізніше, безумовно, буде доопрацьований", - пише Bloomberg.

Нагадаємо:

Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск заявив про зміну логотипа для соціальної мережі, тепер без пташки.

Економічна правда