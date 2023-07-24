X вместо птички: Маск утвердил новый "промежуточный" логотип Twitter

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что домен X.com уже перенаправляет на сайт Twitter, а главный исполнительный директор опубликовала обновленный логотип.

Об этом Маск написал в Twitter.

"Промежуточный логотип X появится позже", - отметил миллиардер.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. Реклама: July 23, 2023

"Исключительно редко - в жизни или в бизнесе - вам выпадает второй шанс произвести еще одно большое впечатление. Twitter произвел одно огромное впечатление и изменил способ нашего общения. Теперь X пойдет дальше", - заявила главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино.

"X - это будущий режим неограниченной интерактивности, в центре которого аудио, видео, обмен сообщениями, платежи/банкинг, создающий глобальный рынок идей, товаров, услуг и возможностей. Благодаря искусственному интеллекту X объединит нас всех так, как мы только начинаем себе представлять", - добавила она.

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По ее словам, поклонники и критики Twitter в течение многих лет "подталкивали Twitter мечтать о большем, внедрять инновации быстрее и реализовывать наш большой потенциал".

"X сделает это и даже больше. За последние 8 месяцев мы уже видели, как X приобретает форму благодаря быстрому запуску новых функций, но мы только начинаем.

Эта трансформация не имеет никаких ограничений. X будет платформой, которая может обеспечить ... все", - пообещала Яккарино.

Позже она обнародовала обновленный логотип.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

"Маск выбрал новый логотип для Twitter, заменив его фирменную синюю птицу на стилизованный Х, что является частью видения миллиардера по превращению 17-летнего сервиса в приложение для всего.

На это ушло всего 24 часа. Поздно вечером в субботу миллиардер предложил своим 149 миллионам подписчиков предложить логотип в виде креста, а затем выбрал один из дизайнов и сделал его своей новой аватаркой профиля. В ответах подписчикам он подтвердил, что намерен принять его как временный дизайн, который "возможно, изменится позже, безусловно, будет доработан", - пишет Bloomberg.

Напомним:

Миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил о смене логотипа для социальной сети, теперь без птички.

Экономическая правда