X вместо птички: Маск утвердил новый "промежуточный" логотип Twitter

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что домен X.com уже перенаправляет на сайт Twitter, а главный исполнительный директор опубликовала обновленный логотип.

Об этом Маск написал в Twitter.

"Промежуточный логотип X появится позже", - отметил миллиардер.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today.

