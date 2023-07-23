Ілон Маск анонсував новий логотип Twitter: тепер без пташки
Неділя, 23 липня 2023, 12:30 -
Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск заявив про зміну логотипа для соціальної мережі, тепер без пташки.
Про це він написав у своєму Twitter.
"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма птахами", – написав Маск.
Новим логотипом соціальної мережі має стати літера X.
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July 23, 2023
Маск також опублікував новий дизайн логотипа, який має замінити усім відому синю пташку Twitter.
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Нагадаємо:
Грошовий потік у Twitter залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.
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