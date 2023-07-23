Ілон Маск анонсував новий логотип Twitter: тепер без пташки

Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск заявив про зміну логотипа для соціальної мережі, тепер без пташки.

Про це він написав у своєму Twitter.

"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма птахами", – написав Маск.

Новим логотипом соціальної мережі має стати літера X.

Реклама:

Маск також опублікував новий дизайн логотипа, який має замінити усім відому синю пташку Twitter.

Реклама:

Нагадаємо:

Грошовий потік у Twitter залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.