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Ілон Маск анонсував новий логотип Twitter: тепер без пташки

Неділя, 23 липня 2023, 12:30 - Економічна правда

Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск заявив про зміну логотипа для соціальної мережі, тепер без пташки. 

Про це він написав у своєму Twitter.

"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і поступово з усіма птахами", – написав Маск. 

Новим логотипом соціальної мережі має стати літера X. 

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Маск також опублікував новий дизайн логотипа, який має замінити усім відому синю пташку  Twitter. 

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Нагадаємо:

Грошовий потік у Twitter залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.

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