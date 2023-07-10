Threads перетнув позначку у 100 мільйонів користувачів

getty images

Новий застосунок Threads від Meta, який є конкурентом Twitter, за лічені дні після запуску перевищив позначку в 100 мільйонів користувачів, подолавши цей рубіж значно швидше, ніж ChatGPT від OpenAI, який витратив на це два місяці.

Про це пише The Verge.

"Застосунок Threads майже одразу став хітом. За перші дві години він набрав 2 мільйони користувачів, звідки неухильно піднявся до 5 мільйонів, 10 мільйонів, 30 мільйонів, а потім і до 70 мільйонів", - пише видання.

За словами генерального директора Meta Марка Цукерберга, цей запуск "перевершив очікування".

Реклама:

Станом на четвер у застосунку вже було понад 95 мільйонів постів і 190 мільйонів вподобань.

"Тим не менш, Threads все ще перебуває на початковому етапі і нам доведеться почекати, щоб побачити, чи зможе він завоювати таку ж загальну популярність, як колись Twitter.

За словами керівника Instagram Адама Моссері, Meta не ставить собі за мету замінити Twitter, і компанія не збирається активно заохочувати "політичні та важкі новини" на платформі", - додає The Verge.

Реклама:

Також читайте: "Конкуренція – це добре, шахрайство – ні": Threads за перший день має понад 30 мільйонів користувачів, Маск хоче судитися

Нагадаємо:

Новий застосунок Threads від Meta, який є конкурентом Twitter, за перші два дні з моменту запуску зібрав вже понад 70 млн користувачів.

Компанія Meta запустила Instagram Threads, який має стати конкурентом Twitter, застосунок вже доступний в Google Play та App Store.

Twitter погрожував подати до суду на Meta Platforms через нову платформу Threads у листі, надісланому генеральному директору материнської компанії Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спіро.

Економічна правда