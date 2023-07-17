Threads досяг 20% щотижневої аудиторії Twitter

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Новий сервіс мікроблогів Threads від компанії Meta уже досягнув п'ятої частини щотижневої активної бази користувачів Twitter.

Про це пише TechCrunch.

Крім цього, новий застосунок у 86 разів перевищив тижневу активну базу користувачів Truth Social, яка становила 1 млн минулого тижня.

"Нові дані, надані компанією data.ai, що займається дослідженням ринку додатків, слідують за іншим аналізом популярності Threads, який продемонстрував невелике падіння на початку використання сервісу.

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За даними компанії Sensor Tower, яка займається аналізом додатків, наприкінці минулого тижня кількість щоденних активних користувачів Threads знизилася у вівторок і середу - приблизно на 20% порівняно з суботою. Витрачений час також зменшився на 50%, з 20 хвилин до 10 хвилин.

Але імпульс росту для Threads ще далеко не закінчився. За поточними оцінками, додаток набрав понад 150 мільйонів завантажень, що в 5,5 разів швидше, ніж Pokémon Go від Niantic, який утримував рекорд за кількістю завантажень з моменту свого дебюту в липні 2016 року", - пише видання.

Зазначається, що Індія, а не США, лідирує за кількістю завантажень нового додатку, на яку припадає 33% світових завантажень. За нею йде Бразилія (22%), потім США (16%), далі - Мексика і Японія, з 8% і 5% відповідно.

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Однак зараз Threads недоступний в ЄС через регуляторні перешкоди, пов'язані з питаннями конфіденційності та практиками збору даних.

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Нагадаємо:

Новий застосунок Threads від Meta, який є конкурентом Twitter, за лічені дні після запуску перевищив позначку в 100 мільйонів користувачів, подолавши цей рубіж значно швидше, ніж ChatGPT від OpenAI, який витратив на це два місяці.

Новий застосунок Threads від Meta, який є конкурентом Twitter, за перші два дні з моменту запуску зібрав вже понад 70 млн користувачів.

Компанія Meta запустила Instagram Threads, який має стати конкурентом Twitter, застосунок вже доступний в Google Play та App Store.

Twitter погрожував подати до суду на Meta Platforms через нову платформу Threads у листі, надісланому генеральному директору материнської компанії Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спіро.

Економічна правда