Threads досяг 20% щотижневої аудиторії Twitter
Новий сервіс мікроблогів Threads від компанії Meta уже досягнув п'ятої частини щотижневої активної бази користувачів Twitter.
Про це пише TechCrunch.
Крім цього, новий застосунок у 86 разів перевищив тижневу активну базу користувачів Truth Social, яка становила 1 млн минулого тижня.
"Нові дані, надані компанією data.ai, що займається дослідженням ринку додатків, слідують за іншим аналізом популярності Threads, який продемонстрував невелике падіння на початку використання сервісу.
За даними компанії Sensor Tower, яка займається аналізом додатків, наприкінці минулого тижня кількість щоденних активних користувачів Threads знизилася у вівторок і середу - приблизно на 20% порівняно з суботою. Витрачений час також зменшився на 50%, з 20 хвилин до 10 хвилин.
Але імпульс росту для Threads ще далеко не закінчився. За поточними оцінками, додаток набрав понад 150 мільйонів завантажень, що в 5,5 разів швидше, ніж Pokémon Go від Niantic, який утримував рекорд за кількістю завантажень з моменту свого дебюту в липні 2016 року", - пише видання.
Зазначається, що Індія, а не США, лідирує за кількістю завантажень нового додатку, на яку припадає 33% світових завантажень. За нею йде Бразилія (22%), потім США (16%), далі - Мексика і Японія, з 8% і 5% відповідно.
Однак зараз Threads недоступний в ЄС через регуляторні перешкоди, пов'язані з питаннями конфіденційності та практиками збору даних.
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Нагадаємо:
Новий застосунок Threads від Meta, який є конкурентом Twitter, за лічені дні після запуску перевищив позначку в 100 мільйонів користувачів, подолавши цей рубіж значно швидше, ніж ChatGPT від OpenAI, який витратив на це два місяці.
Новий застосунок Threads від Meta, який є конкурентом Twitter, за перші два дні з моменту запуску зібрав вже понад 70 млн користувачів.
Компанія Meta запустила Instagram Threads, який має стати конкурентом Twitter, застосунок вже доступний в Google Play та App Store.
Twitter погрожував подати до суду на Meta Platforms через нову платформу Threads у листі, надісланому генеральному директору материнської компанії Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спіро.
Економічна правда