Chatgpt стане доступний у застосунку для Android наступного тижня

Компанія OpenAI завершила роботу над застосунком ChatGPT для Android, який має стати доступним в Google Play вже наступного тижня.

Про це повідомила компанія у Twitter.

"Анонс ChatGPT для Android! Додаток стане доступним для користувачів наступного тижня", – йдеться в повідомленні.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI

