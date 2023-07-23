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Chatgpt стане доступний у застосунку для Android наступного тижня

Неділя, 23 липня 2023, 18:00 - Ігор Пилипів

Компанія OpenAI завершила роботу над застосунком ChatGPT для Android, який має стати доступним в Google Play вже наступного тижня. 

Про це повідомила компанія у Twitter.

"Анонс ChatGPT для Android! Додаток стане доступним для користувачів наступного тижня", – йдеться в повідомленні. 

Наразі застосунок вже є в Google Play, проте його можна тільки попередньо замовити. Програма завантажиться на пристрій самостійно, коли стане доступною. 

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Нагадаємо:

Сервіс ChatGPT в форматі додатка, який компанія OpenAI представила у травні, з'явився і в українському App Store, версію під Android поки не публікували.

Економічна правда

технології штучний інтелект Android
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