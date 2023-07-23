Мальдіви стали другим найбільшим постачальником мікросхем до РФ після Китаю – ЗМІ

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Мальдіви допомагають РФ обходити санкції, за рік після повномасштабного вторгнення невелика острівна держава експортувала до країни-терориста близько 400 тис напівпровідників на понад 53 млн доларів.

Про це повідомляє Nikkei Asia, посилаючись на російські митні дані, отримані від індійської дослідницької фірми Export Genius.

Згідно з митними даними, через Мальдіви до РФ було поставлено близько 400 тис напівпровідників на загальну суму 53,6 млн дол.

Зазначається, що проаналізовані записи охоплювали поставки вартістю понад 50 тис дол кожна. Загалом Мальдіви були другим після Китаю, включаючи Гонконг, за обсягом такого імпорту в рік після 24 лютого.

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Експортний обсяг американських напівпровідників до РФ складає близько 20% від загального експорту Мальдівських островів у 2021 році, який за оцінками ООН становив 280 млн дол.

Співрозмовник видання в одній із судноплавних компаній розповів, що поставки напівпровідників зі США до Росії можливі. Для цього необхідна вказати одержувачем мальдівську торгову або експедиторську компанію.

Крім того, жодна з 14 компаній, які займаються експортом напівпровідників до Росії, не базується на Мальдівах. Так, Mykines Corp, яка відправила до РФ чипів на 40 млн дол, зареєстрована в Лондоні.

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Раніше повідомлялось, що британська компанія Mykines Corporation, зареєстрована в Лондоні, організувала продаж електроніки в Росію на суму близько $1,2 млрд з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну на початку 2022 року.

"Влада США вже звернула увагу на експедиторів на Мальдівах і їх потенційну роль в уникненні обмежень на відправлення в Росію. У травні 2022 року Міністерство торгівлі США звинуватило компанію під назвою Intermodal Maldives у сприянні експорту частин літаків до Росії всупереч обмеженням США", – йдеться в повідомленні.

Додається, постачання напівпровідників із Мальдів різко зросли в травні 2022 року після того, як "Аерофлот" відновив прямі регулярні рейси з Москви до Мале. Літаки державної авіакомпанії могли б стати засобом транспортування напівпровідників, зазначає Nikkei Asia.

Економічна правда.