"Динозавр техноіндустрії": як засновник Oracle став третьою найбагатшою людиною планети

На тлі популярності чат-ботів, що працюють на основі штучного інтелекту (ШІ), стрімко ростуть у ціні акції тих технологічних компаній, які першими інвестували у розвиток ШІ. Чи не найбільшу вигоду від цього отримала компанія-розробник чипів Nvidia, капіталізація якої перевищила 1 трлн дол.

Дивіденди від ШІ-лихоманки отримує й американська корпорація Oracle, яка у березні цього року першою серед провайдерів хмарних послуг запропонувала доступ до DGX Cloud – суперкомпʼютера від Nvidia, розробленого спеціально для тренування ШІ-моделей.

Чимало Oracle заробляє і від інвестицій у хмарні обчислення – в другому кварталі 2023 року продажі цих продуктів зросли на 33%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Загалом же акції IT-гіганта за останній рік зросли на 73%, що суттєво випереджає технологічний індекс Nasdaq. Таким чином, на червень ринкова капіталізація корпорації сягнула 315 млрд дол. Дорожчими серед розробників програмного забезпечення є лише Microsoft, Alphabet і Amazon.

Такі результати компанії позначились і на особистих статках її засновника, "динозавра техноіндустрії" – 78-річного Ларрі Еллісона. З показником 152 млрд дол він увійшов до першої трійки найбагатших людей світу за версією Forbes, обігнавши засновника Amazon Джеффа Безоса.

Початок історії: від проєкту для ЦРУ до власної компанії

Засновник Oracle Лоуренс ("Ларрі") Джозеф Еллісон народився в Бронксі (Нью-Йорк) у 1944 році. Коли в дев'ять місяців він захворів на пневмонію, мати-одиначка Флоренс Спеллман зрозуміла, що не може нормально піклуватись про малюка, і передала його на виховання своїм дядькові та тітці, Луїсу і Ліліан Еллісонам, котрі жили в Чикаго.

Родичі усиновили Ларрі. Пізніше Еллісон розповідав, що не знав, як звуть його біологічну матір, і не зустрічався з нею, поки йому не виповнилося 48 років.

У Чикаго Ларрі закінчив школу та вступив до Іллінойського університету на комп’ютерні науки, але після смерті прийомної матері, на другому курсі він не став складати іспити. Згодом він вступив до Чиказького університету, який кинув після першого ж семестру, але захопився обчислювальною технікою.

У 22 роки Еллісон переїхав до Берклі (Каліфорнія), що неподалік від майбутньої Кремнієвої долини, де вже тоді зароджувалася технологічна індустрія. Там він продовжив займатися самоосвітою, опановуючи навички програмування. Ларрі переходив з однієї роботи на іншу, попрацювавши у банку Wells Fargo, розробнику мейнфреймів (високопродуктивних комп'ютерів) Amdahl та радіоелектронній компанії Ampex.

Саме в останній і стався переломний момент для кар’єри Еллісона. Ampex мала контракт на створення бази даних для Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) під кодовою назвою Oracle. Над нею власне і працював Ларрі.

Пізніше, у 1977 році, він разом із партнерами – Бобом Майнером та Едом Оутсом – вирішив заснувати свою компанію зі створення баз даних Software Development Laboratories. Компанію запускали зі стартовим капіталом у 2 тис дол, з яких 1200 дол Еллісон виклав із власної кишені.

Після успішного проєкту для ЦРУ Еллісон вирішив запустити власну компанію Фото Getty Images

Молоді стартапери надихнулись ідеєю вченого IBM Едгара Ф. Кодда про так звану реляційну базу даних – спосіб зберігання та доступу до інформації в комп'ютерних системах. Сьогодні вони сприймаються як належне, але тоді це була революційна ідея.

Першою версією бази даних Еллісона і партнерів стала Oracle 2. Після першого комерційного успіху, у 1982 році, Software Development Laboratories офіційно перейменувалась на Oracle Systems Corp., на честь свого флагманського продукту.

Компанія, яка була одним із рушіїв розвитку комп’ютерної індустрії США, швидко зростала. Уже у 1986 році Oracle розмістила акції на біржі, залучивши на той час велику суму – 55 млн дол.

"Неймовірна помилка" і ризик банкрутства

Усе йшло добре до 1990 року, коли Еллісону довелося раптово звільнити 10% працівників – близько 400 осіб. Причиною такого кроку він назвав "неймовірну помилку".

Річ у тім, що Oracle дозволила продавцям своїх продуктів реєструвати майбутні продажі в поточному кварталі, що розцінили як викривлення показників. Це призвело до судових позовів і проблем з регуляторами.

Тоді ЗМІ навіть писали, що Oracle була близькою до банкрутства. Водночас конкуренти не гаяли часу – зокрема, Sybase активно захоплювала частку ринку Oracle.

Але компанії вдалось вийти з піке. До 1992 року справи пішли на краще завдяки залученню нових співробітників та базі даних Oracle 7. Компанія продовжувала випереджати конкурентів, а статки Еллісона і далі зростали.

Подальший розвиток Oracle і політика поглинань

У 1999 році Ларрі відпустив свого друга, Марка Беніоффа, розвивати власний стартап з розробки CRM-систем Salesforce, інвестувавши в нього 2 млн дол.

Але згодом Беніофф дізнався, що Ларрі доручив Oracle створювати продукт-конкурент Salesforce. Так друзі посварились: Марк змусив свого наставника піти з ради директорів Salesforce. Еллісон залишив посаду, але зберіг свої акції в Salesforce.

Еллісон посварився з Марком Беніоффом, але продовжує заробляти на його компанії Фото: Getty Images

А враховуючи те, що Salesforce зараз має капіталізацію 250 млрд дол, Еллісон отримує прибуток навіть тоді, коли конкуренти досягають успіху. Це, звісно, стало причиною публічних суперечок між колишніми друзями, які тривають і досі.

Утім, Oracle вдалося вийти на новий рівень не лише завдяки Salesforce. Компанія сповна використала бум на створення бізнесом власних сайтів наприкінці 90-х: усім потрібні були бази даних, і Oracle задовольняла цей попит.

Еллісон подружився з ще одним "революціонером" техноіндустрії – засновником Apple Стівом Джобсом. У 1997 році Ларрі навіть увійшов до ради директорів Apple, але згодом залишив цю посаду, пояснивши це тим, що не може приділяти цій компанії достатньо часу.

Кризу зниження попиту на бази даних Oracle пережив завдяки поглинанням. Так, у 2004 році за 10,3 млрд дол корпорація придбала постачальника програмного забезпечення для управління персоналом PeopleSoft, а у 2010 році у її власність перейшла компанія-виробник серверів Sun Microsystems. Це дозволило Oracle отримати контроль над популярною базою даних MySQL.

Ще через шість років за 9,3 млрд дол корпорація придбала розробника програмного забезпечення NetSuite, в яку Еллісон ще у 1998-му інвестував 125 млн дол. Таким чином, за свою частку Ларрі отримав 3,5 млрд дол.

Починаючи з 2010-х, Еллісон почав поступово відходити від управління бізнесу, передаючи більше повноважень співпрезидентам, Марку Херду та Саффрі Кацу.

Зрештою, після 37 років на чолі компанії, у 2014 році Ларрі залишив посаду головного виконавчого директора Oracle. Зараз він технічний директор корпорації, який володіє близько 35% її акцій.

Інвестиції у хмарні сервіси та штучний інтелект

Хмарні сервіси – не новий продукт у переліку послуг Oracle, але в останні роки її частку на ринку відбирали Amazon, Google та Microsoft.

Та й із програмним забезпеченням для створення баз даних справи деякий час йшли не дуже добре: частка Oracle на цьому ринку впала з 43% у 2012-му до 19% у 2022-му. Але, як пише The Economist зараз компанія знову набирає обертів. Oracle різко збільшив інвестиції у хмарне обчислення, вклавши за останні 12 місяців у цей напрям 8,7 млрд дол.

Торік за 28 млрд дол корпорація поглинула компанію Cerner, яка займається зберіганням медичних записів у "хмарі". Усе це вже дає ефект – продажі хмарних продуктів у другому кварталі 2023 року зросли на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а якщо враховувати дані по Cerner – на 55%.

При цьому хмарні підрозділи в Oracle зростають значно швидше, ніж в Amazon, Google та Microsoft. Зараз корпорація може похвалитись тим, що їй вдалося обійти своїх конкурентів-важковаговиків і отримати хмарний контракт на обслуговування американських операцій TikTok.

У другому кварталі дохід Oracle зріс на 17% в річному вимірі. А чистий прибуток досяг 3,32 млрд дол, або 1,19 дол на акцію. При цьому основне джерело доходу компанії – хмарні сервіси та ліцензійна підтримка – зросли на 23%, до 9,37 млрд дол.

Корпорація є активним гравцем і на ШІ-ринку. У березні цього року Oracle першою серед провайдерів хмарних послуг запропонувала клієнтам доступ до DGX Cloud – суперкомпʼютера від Nvidia, який розробили спеціально для тренування ШІ-моделей.

Суперкомп’ютер DGX Cloud, який Nvidia презентувала разом із Oracle Фото: Nvidia

У рамках стратегії розвитку сервісу хмарних обчислень, орієнтованих на компанії, що займаються штучним інтелектом, Oracle цьогоріч витратить мільярди доларів на чипи Nvidia.

"Цього року Oracle придбає графічні та центральні процесори у трьох компаній. Ми купимо графічні процесори у Nvidia, і ми купуємо їх на мільярди доларів. Ми витрачатимемо втричі більше на процесори від Ampere та AMD", – поділився планами співзасновник компанії.

У травні Oracle оголосила про укладення угоди зі стартапом з розвитку ШІ Cohere, заснованим колишніми інженерами Google. В її рамках Cohere запропонує своє програмне забезпечення, що працює на суперкомп'ютерах в центрах обробки даних Oracle, кожен з яких має до 16 тис чипів Nvidia.

Еллісон також оголосив, що корпорація додає генеративний ШІ до свого програмного забезпечення для управління персоналом. Програмне забезпечення Oracle для управління кадрами уже використовується великими компаніями для найму нових працівників та оцінки їхньої роботи. Тепер же ШІ автоматично генеруватиме "чорновики" для списків вакансій та показників ефективності.

"Ми хочемо привнести найкраще програмне та апаратне забезпечення для штучного інтелекту в хмарну інфраструктуру Oracle і зробити так, щоб Oracle виконала свої зобов'язання щодо цього. ШІ був інтегрований у багато бізнес-додатків Oracle, а платформа MySQL HeatWave компанії має серед багатьох своїх функцій машинне навчання в базі даних", – розповів віцепрезидент Oracle з питань ШІ Елад Зіклік.

У жовтні 2022 року Nvidia Corp. та Oracle спільно оголосили про угоду щодо додавання десятків тисяч графічних процесорів Nvidia до інфраструктури штучного інтелекту Oracle.

"Ми будемо першими, хто отримає нові надпотужні графічні процесори Nvidia H100 для навчання великих мовних моделей. Партнерство з Nvidia – це ще один крок до впровадження найкращих можливостей інфраструктури штучного інтелекту в нашу платформу", – розповіли в корпорації.

Проте, як завжди, у бочці меду є і ложка дьогтю. Це борг. Для того, щоб профінансувати інвестиції у хмару та ШІ, компанії довелося набрати кредитів. Чистий борг Oracle більш ніж вчетверо перевищує її EBITDA (прибуток до вирахування податків та амортизаційних витрат). Трикратне перевищення вважається ризикованим.

Але, як пише The Economist, у корпорації ще є час повернути інвестиції. Фіксована ставка за всіма її кредитами означає, що компанія не постраждала від зростання облікової ставки в США. Крім того, впродовж наступних трьох років Oracle треба буде виплатити лише пʼяту частину боргу.

"Якщо всі інвестиції окупляться, то в Еллісона є шанс надовше залишитись у топ-3 рейтингу найбагатших", – резюмує видання The Economist.

Мільярдні витрати засновника Oracle

Еллісон став мільярдером у 49-річному віці. Свої статки він використовує по-різному: інвестував у розробника освітніх платформ Leapfrog Enterprises та був одним із перших інвесторів у стартап з обробки крові Theranos, який згодом закрився, а його засновницю Елізабет Голмс, засудили за шахрайство.

Статки Еллісона зростають і завдяки Oracle, і завдяки акціям Tesla, до ради директорів якої він приєднався у 2018 році та став одним із головних її інвесторів.

При цьому Ларрі не забуває про притаманні для багатіїв покупки – яхти та острови, створив власну вітрильну команду Oracle USA, яка у 2010 році виграла Кубок Америки.

У 2012 році він став власником гавайського острова Ланаї, де створив стартап, що займається гідропонним землеробством і володіє оздоровчим центром на острові. Ще через два роки він придбав гавайського лоукостера Island Air, а згодом продав контрольний пакет акцій після того, як авіакомпанія зазнала труднощів.

У 2009 році Еллісон став власником престижного тенісного турніру в Індіан-Веллсі за 100 млн дол.

Крім цього, мільярдер володіє особняком Астор Бічвуд в Ньюпорті та віллою у Малібу, також має будинки та ранчо у Каліфорнії, вартість яких сягає десятків мільйонів доларів.

Співзасновник Oracle пообіцяв перед смертю віддати майже всі свої статки на благодійність Фото: Getty Images

Разом з тим Ларрі є відомим філантропом. У 2010 році він підписав Giving Pledge ("Клятва дарування"), пообіцявши пожертвувати 95% своїх статків перед смертю. В травні 2016 року він пожертвував 200 млн дол центру лікування раку в Університеті Південної Каліфорнії.