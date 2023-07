Chatgpt станет доступен в приложении для Android на следующей неделе

Компания OpenAI завершила работу над приложением ChatGPT для Android, которое должно стать доступным в Google Play уже на следующей неделе.

Об этом сообщила компания в Twitter.

"Анонс ChatGPT для Android! Приложение станет доступным для пользователей на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI

