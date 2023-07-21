Зеленський хоче створити в Криму Кремнієву долину

Президент Володимир Зеленський має ідею створити в Криму українську Кремнієву долину.

Про це розповів віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Vector.

"У президента є ідея в Криму побудувати проєкт, схожий на Долину, — з супертехнологічним університетом, компаніями, які працюють там цілий рік тощо", — розповів він.

Очільник Мінцифри у своє чергу зазначив, що хотів би, щоб уся країна стала Кремнієвою Долиною.

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"Подібні їй кластери з’являтимуться, якщо ми правильно формуватимемо політику, а ще — коли переможемо, розв’яжемо безпекові питання й зможемо інфраструктурно розвиватися", — резюмував Федоров.

Кремнієва долина – провідний світовий центр високотехнологічних компаній, розташований на південному заході штату Каліфорнія. Своєрідним інтелектуальним центром Долини став Стенфордський університет, який щороку приймає до своїх лав близько 7000 студентів та 8000 аспірантів.

У Кремнієвій долині розташовані штаб-квартири таких провідних технологічних компаній, як Adobe, AMD, Apple, Cisco, Facebook, Google, Hewlett-Packard, Intel, Nvidia, Oracle, Yahoo!, Xerox.

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Економічна правда