Викрито черговий український банк, який допомагав гральному бізнесу в організації тіньових схем

СБУ спільно з Бюро економічної безпеки викрили власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом", - йдеться в повідомленні.

В СБУ не називають банку, але зазначають, що до організації оборудки причетні власники й топменеджмент одного з комерційних банків Києва, який позбавили ліцензії в березні 2023 року.

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Можна припустити, що йдеться про власників "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK). Як відомо, правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 7 березня 2023 року.

Для реалізації злочинної схеми зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

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Через організацію масштабної схеми незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом, за рік після початку повномасштабного вторгнення зловмисники "відмили" майже 5 млрд грн.

З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Підозрюваним загрожує покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадуємо:

Якщо у повідомленні СБУ йдеться про "АЙБОКС БАНК", то про його протиправну діяльність було відомо давно.

Банк позбавили ліцензії саме через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Як зазначали в Національному банку, "АЙБОКС БАНК" неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

Протягом останніх двох років до банку неодноразово застосувалися заходи впливу через порушення у сфері фінмоніторингу: накладалися штрафи, зупинялося здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відсторонялися посадові особи від посад, видавалося письмове застереження (двічі).

У лютому також повідомлялося, що в Україні викрито діяльність 9 банків - 8 приватних та одного державного, які надавали гральному бізнесу послугу по міскодінгу (призначення банком суб'єкту господарювання коду категорії, що не відповідає його фактичній діяльності, - ред.) та виводу цих грошей.

"Тобто це була достатньо відкрита для ринку послуга, коли банки чудово усвідомлювали, що вони роблять і яку шкоду наносять бюджету. І, звичайно, брали за це непогані комісійні (3-3.5% за еквайрінг). Плюс різні пропозиції виводу в кеш, USDT і т.і", - розповідав перший заступник керівника фінкомітету, народний депутат Ярослав Железняк.

За ловами депутата, таким чином від держави приховувалося до 10 млрд грн в місяць обороту.