Разоблачен очередной украинский банк, который помогал игорному бизнесу в организации теневых схем

СБУ совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом", - говорится в сообщении.

В СБУ не называют банк, но отмечают, что к организации сделки причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева, который лишили лицензии в марте 2023 года.

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Можно предположить, что речь идет о владельцах "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK). Как известно, правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 7 марта 2023 года.

Для реализации преступной схемы злоумышленники создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом, в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

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Через организацию масштабной схемы незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом, за год после начала полномасштабного вторжения злоумышленники "отмыли" почти 5 млрд грн.

С каждой транзакции организаторы сделки имели свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Подозреваемым грозит наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напоминаем:

Если в сообщении СБУ говорится о "АЙБОКС БАНК", то о его противоправной деятельности было известно давно.

Банк лишили лицензии именно из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Как отмечали в Национальном банке, "АЙБОКС БАНК" ненадлежащим образом проверял клиентов-поставщиков услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми является высоким. Кроме того, банк ненадлежащим образом разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.

В течение последних двух лет к банку неоднократно применялись меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга: накладывались штрафы, останавливалась осуществление отдельных видов осуществляемых операций (дважды), отстранялись должностные лица от должностей, выдавалось письменное предостережение (дважды).

В феврале также сообщалось, что в Украине разоблачена деятельность 9 банков - 8 частных и одного государственного, которые предоставляли игорному бизнесу услугу по мискодингу (назначение банком субъекту хозяйствования кода категории, не соответствующей его фактической деятельности, - ред) и выводу этих денег.

"То есть это была достаточно открытая для рынка услуга, когда банки прекрасно осознавали, что они делают и какой вред наносят бюджету. И, конечно, брали за это неплохие комиссионные (3-3.5% за эквайринг). Плюс различные предложения вывода в кэш, USDT и т.д.", - рассказывал первый заместитель руководителя финкомитета, народный депутат Ярослав Железняк.

По словам депутата, таким образом от государства скрывалось до 10 млрд грн в месяц оборота.