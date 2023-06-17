У ПриватБанку попередили про регламентні роботи у ніч на неділю

Державний ПриватБанк у ніч на 18 червня проведе планові регламентні роботи процесингового центру, операції з картками будуть недоступні до 6 ранку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Під час проведення робіт 18 червня з 00:30 до 06:00 ми тимчасово призупинимо всі операції з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – Йдеться в повідомленні.

У банку пояснюють, що зазвичай такі роботи проводяться вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Тому в ПриватБанку попросили клієнтів врахувати інтервал проведення робіт при здійсненні покупок чи переказів.

Загалом клієнти ПриватБанку роблять в середньому 28 млн платежів та інших операцій з картками на день. Це понад 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.

Нагадаємо:

Державний ПриватБанк оголосив, що з 22 червня поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з її зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування.

Економічна правда.