Російські банки різко підвищили курс долара та євро

Російські банки різко підвищують курси валют: у більшості вартість долара вже перевищує 90 рублів, а євро – 100 рублів.

Про це повідомляє підконтрольне Кремлю видання "РИА Новости".

Найвищий курс пропонує Росбанк: долар можна придбати за 105 рублів, євро – за 115 рублів, а продати - за 76,17 рубля і 82,97 рубля, відповідно.

Водночас у Газпромбанку можна придбати долар за 97,3 рубля, євро - 104,3 рубля, Сбербанку - 94,57 і 104,19 рубля, відповідно.

Промсвязьбанк поки пропонує найвигідніші курси, де за долар потрібно заплатити 84,87 рубля, а за євро - 93,06,

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