Державний ПриватБанк оголосив, що з 22 червня поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

"Нам відома інформація про деякі аспекти щодо обміну готівкової іноземної валюти, зокрема обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та банкнот давніх років випуску", - йдеться у повідомленні.

Банк додав, що здійснює валютно-обмінні операції виключно в рамках умов та порядку, визначених відповідними постановами Правління НБУ, та "співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил".

Співрозмовники ЕП на ринку валютообмінних операцій припускають, що термінали тепер не будуть приймати пошкоджені чи сильно зношені купюри. "Ця пауза потрібна була, щоб налаштувати систему", - кажуть джерела.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що державний ПриватБанк з 29 травня зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах.

У НБУ назвали ситуацію з старими доларами "штучною" - очікують, що ситуація з відмовою банків та обмінників приймати старі або зношені банкноти стабілізується.

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Економічна правда