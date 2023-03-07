IBOX BANK позбавили ліцензії, його ліквідують – НБУ

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК" через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор ухвалив відповідне рішення про відкликання ліцензії банку та його ліквідацію з 7 березня. Зазначається, що виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору, адже частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків.

Банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

А саме, банк неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

Протягом останніх двох років, кажуть в НБУ, до банку неодноразово застосувалися заходи впливу через порушення у сфері фінмоніторингу: накладав штрафи, зупиняв здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відстороняв посадових осіб від посади, видавав письмове застереження (двічі).

В НБУ наголошують, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі.

Акціонерами банку є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Клієнтам monobank, який надавав можливість без комісій поповнювати свої картки через термінали IBOX BANK, прийшло сповіщення з проханням тимчасово користуватися іншими каналами поповнення карток готівкою.

"У зв'язку з відкликанням ліцензії у АТ "АЙБОКС БАНК", компанія ТОВ "МЕТАПЕЙ" (оператор мережі терміналів IBOX) тимчасово не приймає поповнення на наші картки", – йдеться у повідомленні. Тепер оператору потрібно укласти договір з іншим банком-партнером для приймання платежів.





