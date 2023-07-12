12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави

Судові тяжби щодо повернення у державну власність "труби Медведчука", які тривали з 2011 року, звершилися вердиктом, відповідно до якого суд задовольнив основні, але не всі вимоги Фонду держмайна як позивача.

Про рішення суду у справі повідомляє ФДМУ.

"Труба Медведчука" повертається в державну власність. Господарський суд Житомирської області задовольнив позов ФДМУ щодо визнання права власності за державою на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", яка розташована на території України", - йдеться в повідомленні.

Позов був поданий до ТОВ "Прикарпатзахідтранс" та Південно-західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів.

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ФДМУ вимагав:

визнати за державою в особі Фонду державного майна право власності на нерухоме майно, що складає технологічний комплекс розташованої на території України частини магістрального нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" згідно переліку наведеного в позовній заяві

скасувати державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Прикарпатзахідтранс" та Південно-західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на об'єкти нерухомого майна.

Водночас, як випливає з рішення суду, з указаних двох вимог суд задовольнив лише першу - значною мірою, але не повністю.

Щодо другої вимоги - суд відмовив.

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Так, суд визнав за державою в особі Фонду державного майна України право власності на нерухоме майно, що складає технологічний комплекс магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - обладнання та споруди, розташовані на території України.

В іншій частині позовних вимог суд відмовив. Зокрема, як випливає з рішення суду, суд залишив за відповідачами частину неназваного майна, а також відмовив у вимогах про скасування державної реєстрації права власності.

Суд зазначив, що замість скасування неналежного запису про державну реєстрацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має бути внесений належний запис про державну реєстрацію права власності позивача. Такий запис буде зроблено на підставі судового рішення про задоволення позову щодо визнання права власності на майно.

Водночас Фонд держмайна наполягав, що не скасоване право власності відповідача порушує його права.

Як випливає з Єдиного реєстру судових рішень, вердикт у справі суд оголосив ще 26 червня.

А сам розгляд справи тривав з 2021 року. Але підготовче засідання вдалося провести лише в листопаді 2022 року.

Розгляд справи відбувався за відсутності представників відповідачів, один з яких знаходився в Російській Федерації.

Нагадуємо:

Нафтопровід був збудований за часів СРСР в 1957-1968 роках. Після проголошення незалежності він мав перейти у державну власність України. Однак цього не сталося. Багато років цим активом користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт".

Україна намагалася повернути цей актив у державну власність не перший рік.

З 2011 року велися судові справи, які мали на меті повернути трубопровід в державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, у 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством "Транснєфтєпродукту".

У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду був завідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи.

В межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу. В лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З 2021 року цей актив знаходиться в управлінні АТ "Укртранснафта".

ФДМУ, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 році Фонд держмайна подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив.