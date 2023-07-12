12-летняя тяжба в судах за "трубу Медведчука" завершилась почти полной победой государства

Судебные тяжбы по возвращению в государственную собственность "трубы Медведчука", которые длились с 2011 года, завершились вердиктом, согласно которому суд удовлетворил основные, но не все требования Фонда госимущества как истца.

О решении суда по делу сообщает ФГИУ.

"Труба Медведчука" возвращается в государственную собственность. Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск ФГИУ о признании права собственности за государством на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", которая расположена на территории Украины", - говорится в сообщении.

Иск был подан к ООО "Прикарпатзападтранс" и Юго-западному акционерному обществу трубопроводного транспорта нефтепродуктов.

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ФГИУ требовал:

признать за государством в лице Фонда государственного имущества право собственности на недвижимое имущество, составляющее технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепровода "Самара-Западное направление" согласно перечня приведенного в исковом заявлении

отменить государственную регистрацию права собственности Общества с ограниченной ответственностью "Прикарпатзападтранс" и Юго-западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на объекты недвижимого имущества.

В то же время, как следует из решения суда, из указанных двух требований суд удовлетворил только первое - в значительной степени, но не полностью.

По второму требованию - суд отказал.

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Так, суд признал за государством в лице Фонда государственного имущества Украины право собственности на недвижимое имущество, составляющее технологический комплекс магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - оборудование и сооружения, расположенные на территории Украины.

В остальной части исковых требований суд отказал. В частности, как следует из решения суда, суд оставил за ответчиками часть неназванного имущества, а также отказал в требованиях об отмене государственной регистрации права собственности.

Суд отметил, что вместо отмены ненадлежащей записи о государственной регистрации в Государственный реестр прав на недвижимое имущество должна быть внесена надлежащая запись о государственной регистрации права собственности истца. Такая запись будет сделана на основании судебного решения об удовлетворении иска о признании права собственности на имущество.

В то же время Фонд госимущества настаивал, что не отмененное право собственности ответчика нарушает его права.

Как следует из Единого реестра судебных решений, вердикт по делу суд огласил еще 26 июня.

А само рассмотрение дела длилось с 2021 года. Но подготовительное заседание удалось провести только в ноябре 2022 года.

Рассмотрение дела проходило в отсутствие представителей ответчиков, один из которых находился в Российской Федерации.

Напоминаем:

Нефтепровод был построен во времена СССР в 1957-1968 годах. После провозглашения независимости он должен был перейти в государственную собственность Украины. Однако этого не произошло. Много лет этим активом пользовалась российская компания "Транснефтепродукт".

Украина пыталась вернуть этот актив в государственную собственность не первый год.

С 2011 года велись судебные дела, которые имели целью вернуть трубопровод в государственную собственность. Сначала Хозяйственный суд Ровенской области признал за Украиной право собственности на украинскую часть нефтепродуктопровода. Правда, в 2017 году он изменил свое решение и признал право собственности за дочерним предприятием "Транснефтепродукта".

В 2017 году НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследование обстоятельств передачи права собственности. По данным НАБУ, в основе нового решения суда было заведомо ложное заключение инженерно-технической экспертизы.

В рамках расследования они обратились в суд с ходатайством об аресте актива. В феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил это ходатайство. С 2021 года этот актив находится в управлении АО "Укртранснафта".

ФГИУ, одновременно с расследованием правоохранительных органов, сделал очередную попытку вернуть актив в государственную собственность. В 2021 году Фонд госимущества подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать за государством этот актив.