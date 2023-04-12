Британія запровадила санкції проти Марченко і родичів російських олігархів

Велика Британія запровадила санкції проти дружини кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, а також проти родичів російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова.

Про це йдеться у повідомленні офісу застосування фінансових санкцій Казначейства країни від 12 квітня.

Так, до санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів.

Зокрема, це Володимир Скоч, батько депутата Держдуми і олігарха Андрія Скоча, а також дочка мільярдера Варвара. Удвох вони володіють активами депутата (частка в USM 30%, в аеропорту Внуково 61,5%). Статки Андрія Скоча та його сім'ї російський Forbes 2022 року оцінював у $4,7 млрд.

Крім того, під санкціями опинилися дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова ($1,7 млрд у 2022 році) Наталя і діти бізнесмена Тетяна і Фелікс Євтушенкови.

У списку також дочка члена Ради Федерації від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова ($10,5 млрд у 2023 році) Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв - тезка й однофамілець екс-міністра преси та інформації Дагестану, який проживає у Швейцарії. Джерела російського Forbes називали його родичем Керімова.

До санкційного списку також внесли Оксану Марченко - дружину кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також у списку два уродженці Кіпру, корпоративні юристи Христодулос Вассіліадес і Деметріс Іоаннідес.

Першого внесли до списку санкцій у зв'язку за співпрацю з олігархом Алішером Усмановим, другий - за надання послуг Абрамовичу, йдеться у повідомленні.

Під санкції також потрапив холдинг USM, заснований Усмановим. В обґрунтуванні санкцій зазначено, що USM належить або контролюється безпосередньо або побічно особою, яка "отримує вигоду від підтримки уряду Росії, а саме Алішером Усмановим", а також що USM "займається бізнесом у секторах стратегічної значущості для уряду Росії, а саме в російському видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій".

Крім того, під санкції потрапили ще дві компанії, які уряд Великої Британії вважає пов'язаними з Усмановим: Curzon Square Limited і Hanley Limited. Компанію Meritservus HC Limited уряд Великої Британії пов'язує з Романом Абрамовичем.

Загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб і 184 юридичні особи. Майно і кошти тих, хто потрапив під санкції у Великій Британії, підлягають замороженню.

Економічна правда