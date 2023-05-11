До держбюджету надійшло понад 10 мільйонів від управління "трубою Медведчука"

Управитель арештованим нафтопродуктопроводом "Самара - Західний напрямок" - "Укртранснафта" - переказала до держбюджету понад 10 мільйонів гривень чистих надходжень від управління активом.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з пошуку та менеджменту активів (АРМА).

"Зазначені надходження не враховують сплачених управителем податків та витрат на обслуговування й експлуатацію арештованого майна.

Крім того, за підсумками 2022 року управитель - АТ "Укртранснафта" - реалізував реверсне постачання дизельного палива українською ділянкою нафтопроводу з Угорщини в Україну в об’ємі 114 тис тонн", - йдеться у повідомленні.

У 2021 році в управління АРМА було передано частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яка знаходиться на території України.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ, зважаючи на неможливість відновлення експлуатації нафтопродуктопроводу в проектному напрямку перекачування нафтопродуктів з Республіки Білорусь, а також необхідність забезпечення обороноздатності держави для забезпечення потреб ЗСУ в умовах війни, АТ "Укртранснафта" розпочало перекачування дизельного палива в реверсному напрямку роботи з території Угорщини на територію України", - додали в АРМА.

Використання трубопроводу в реверсному напрямку забезпечило можливість повноцінного управління активом, баланс на ринку нафтопродуктів, а також підвищило енергетичну незалежність держави в умовах воєнного стану, йдеться у повідомленні.

Довідка: Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна. Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали. Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадаємо:

"Укртранснафта" підписала із Агентством з розшуку і менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" терміном на 5 років.

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу "Самара –Західний напрямок" дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Економічна правда