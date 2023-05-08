За крок до продажу "яхти Медведчука"

Управління арештованими активами – це нестандартний виклик буквально у кожній ситуації. Кожен об’єкт унікальний, як і проблеми, що його супроводжують.

Але навіть у калейдоскопі проблемних кейсів трапляються випадки, які потребують не просто неординарних зусиль, а зміни інституційних підходів.

У практиці АРМА такі прецеденти є систематичними. Свого часу непростий досвід менеджменту арештованих ТЕЦ у Львівській області показав необхідність запровадження особливого механізму управління стратегічними активами, насамперед об’єктами критичної інфраструктури.

У відповідь АРМА за підтримки уряду розробило нову процедуру визначення управителів для об’єктів енергетики та оборонного комплексу.

Пізніше за сприяння народних депутатів цей механізм було імплементовано в законодавство, що дозволило успішно передати в управління, крім загаданих ТЕЦ, майже всі регіональні облгази та мережу АЗС "Глуско", на черзі – активи ТОВ "Сахалінське", ПрАТ "Укрнафтобуріння", АЗС "Татнафти".

З початком великої війни виникла очевидна потреба у використанні арештованих активів на підтримку оборони країни. АРМА відразу виступило з ініціативою щодо купівлі військових облігацій за арештовані кошти, і завдяки підтримці парламенту ініціатива перетворилась у норму закону.

Подальше сприяння Кабміну дозволило перерахувати в бюджет вже понад 1,2 мільярда гривень шляхом придбання облігацій, ще 400 мільйонів наразі очікують погодження Кабміну.

Черговим викликом для Агентства стало управління арештованою 92-метровою "яхтою Медведчука", яка фізично знаходиться за кордоном, в одному з морських портів Хорватії.

Це елітне майно АРМА отримало для продажу на торгах. Спільно з Офісом Генерального прокурора була розроблена дорожня карта, яка включає послідовність кроків для досягнення головної мети - використання отриманих від продажу коштів для потреб України.

Спочатку український суд арештував яхту, після чого це рішення визнала хорватська сторона за зверненням ОГПУ. Це дало хорватам підстави вжити тимчасові заходи безпеки щодо судна з метою унеможливлення його виведення за межі країни.

Представники АРМА вже здійснили огляд арештованого судна, і зараз головне завдання полягає безпосередньо в його реалізації.

В цьому питанні ми виходимо з того, що продати такий vip-актив якомога дорожче можна лише за допомогою авторитетного іноземного аукціону, який спеціалізується саме на реалізації яхт.

Подібні майданчики мають бездоганну репутацію і довіру клієнтів, орієнтуються на широке коло заможних покупців з усього світу, тож здатні забезпечити продаж елітного судна за ціною, яка реально відповідає класу і стану яхти.

Нагадаю, що, за оцінками з відкритих джерел, її вартість може скласти близько 200 мільйонів євро (8 мільярдів гривень!).

Ми вже провели консультації з міжнародними аукціонами та яхтовими брокерами, які працюють, зокрема, в США, Монако, Великій Британії, Франції та ОАЕ. Але щоб укласти з ними угоду для продажу, потрібні зміни до нормативно-правових актів, оскільки чинна нормативна база не дозволяє продавати активи за кордоном та містить низку обмежень, несумісних з умовами іноземних аукціонів.

АРМА розробило необхідні зміни, які, до речі, вирішують проблему реалізації не тільки активів, що знаходяться в інших юрисдикціях, але й дозволять продавати арештовані художні цінності, пов'язані з культурою інших держав.

Розроблений документ надіслано уповноваженим урядовим відомствам на погодження, декілька міністерств вже дали позитивні висновки.

Є й інші варіанти. Наприклад, Мінекономіки відмовляється погоджувати проєкт АРМА і пропонує реалізувати арештовану яхту на одному з майданчиків Прозорро.Продажі.

Варіант можливий, але тут потрібно розуміти механізм, побачити й проаналізувати проєкт змін до НПА по мірі його готовності. Без аналізу хоча б робочої версії такого документу неможливо давати будь-які оцінки зазначеній альтернативі.

АРМА не наполягає виключно на одній з опцій. Прийнятним є будь-який алгоритм, що дозволить законно, ефективно, а головне, оперативно реалізувати один з найдорожчих активів, арештованих Україною під час війни.

Річ у тім, що хорватський суд переглядає рішення про арешт яхти кожні три місяці, і для його продовження Офіс Генерального прокурора докладає великих зусиль.

Власники подібних активів теж не втрачають час і намагаються всілякими способами врятувати своє майно з-під арешту та від подальшої конфіскації.

Тому будь-яке зволікання зараз неприпустиме. Нормативна основа для реалізації "яхти Медведчука" має бути погоджена та імплементована якнайшвидше.

Наразі саме від консолідованої та швидкої реакції відповідальних держустанов повністю залежить, чи служитимуть мільярди гривень на користь України, чи в прямому сенсі відпливуть морем.