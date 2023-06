Intel може стати якірним інвестором британського виробника чипів перед IPO на $10 мільярдів

Корпорація Intel веде переговори про те, щоб стати якірним інвестором у рамках IPO британського розробника мікросхем Arm.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

Зазначається, що Arm веде переговори з потенційними стратегічними інвесторами, включаючи Intel.

За словами співрозмовників, переговори перебувають на ранній стадії і можуть зірватися ще до виходу на біржу. Також незрозуміло, скільки буде інвестовано в Arm, і якою буде структура компанії. Представники Intel і Arm відмовилися від коментарів.

Акції SoftBank виросли на 7,7% в Токіо у вівторок. Акції Intel зросли на 2,5% на попередніх торгах у Нью-Йорку.

Компанія Arm планує залучити до 10 мільярдів доларів через лістинг у Нью-Йорку пізніше цього року.

Привабливість вищих технологічних оцінок і глибша база інвесторів у США зрештою стала перевагою Arm, яка, як очікується, отримає лістинг на біржі Nasdaq.

Залучення якірного інвестора може сприяти підвищенню інтересу та імпульсу до IPO, особливо в умовах нестабільного ринку для нових лістингів.

Якорні інвестори, які купують акції на суму від 100 до 200 мільйонів доларів США, були популярними в останні роки для IPO, пов'язаних з напівпровідниковою галуззю. Минулого року інвестиційна компанія General Atlantic інвестувала близько 100 млн дол в IPO Mobileye Global Inc за підтримки Intel, а Qualcomm Inc підтримала лістинг GlobalFoundries Inc у 2021 році.

Економічна правда