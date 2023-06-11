Німеччина відхилила вимогу Intel щодо збільшення субсидії для заводу з виробництва мікросхем - FT

Уряд Німеччини відмовив компанії Intel у збільшенні субсидій для заводу з виробництва мікросхем вартістю 17 млрд євро.

Про це повідомляє Financial Times.

"Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер відмовляє компанії Intel у збільшенні субсидій для заводу з виробництва мікросхем вартістю 17 млрд євро (18 млрд доларів), заявивши, що країна не може собі цього дозволити", йдеться в повідомленні.

За його словами, Німеччина наразі намагається оптимізувати власний бюджет, а не розширювати його.

Компанія мала отримати 6,8 млрд євро державної підтримки для свого заводу в Німеччині. Однак через підвищення цін на енергоносії та будівництво вона тепер вимагає близько 10 млрд євро.

Intel обрала центральне німецьке місто Магдебург для нового комплексу з виробництва мікросхем в рамках інвестиційної програми вартістю 88 млрд доларів по всій Європі, яка включає в себе розширення заводу в Ірландії, пакувального та складального майданчика в Італії та створення проектно-дослідницького центру у Франції.

Нагадаємо:

Корпорація Intel відмовилася від своєї початкової мети відкрити фабрику мікросхем у східному німецькому місті Магдебург у першій половині 2023 року, оскільки вимагає більше державних субсидій.