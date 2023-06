Intel может стать якорным инвестором британского производителя чипов перед IPO на $10 миллиардов

Корпорация Intel ведет переговоры о том, чтобы стать якорным инвестором в рамках IPO британского разработчика микросхем Arm.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Отмечается, что Arm ведет переговоры с потенциальными стратегическими инвесторами, включая Intel.

По словам собеседников, переговоры находятся на ранней стадии и могут сорваться еще до выхода на биржу. Также непонятно, сколько будет инвестировано в Arm, и какой будет структура компании. Представители Intel и Arm отказались от комментариев.

Акции SoftBank выросли на 7,7% в Токио во вторник. Акции Intel выросли на 2,5% на предыдущих торгах в Нью-Йорке.

Компания Arm планирует привлечь до 10 миллиардов долларов через листинг в Нью-Йорке позже в этом году.

Привлекательность более высоких технологических оценок и более глубокая база инвесторов в США в конце концов стала преимуществом Arm, которая, как ожидается, получит листинг на бирже Nasdaq.

Привлечение якорного инвестора может способствовать повышению интереса и импульса к IPO, особенно в условиях нестабильного рынка для новых листингов.

Якорные инвесторы, которые покупают акции на сумму от 100 до 200 миллионов долларов США, были популярными в последние годы для IPO, связанных с полупроводниковой отраслью. В прошлом году инвестиционная компания General Atlantic инвестировала около 100 млн долл в IPO Mobileye Global Inc при поддержке Intel, а Qualcomm Inc поддержала листинг GlobalFoundries Inc в 2021 году.

