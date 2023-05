ЄС хоче запровадити санкції проти низки компаній з Китаю, які допомагають РФ – ЗМІ

Євросоюз вперше запропонував запровадити санкції проти декількох китайських компаній в рамках боротьби з компаніями, що постачають РФ заборонені товари і технології, які агресор використовує у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи в розпорядженні редакції.

Згідно цих документів, Єврокомісія звернулася до держав-членів з проханням включити до списку ще близько 35 компаній, зокрема, в материковому Китаї і Гонконгу, а також компанії в Узбекистані, Вірменії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

ЄК переконана, що ці компанії "безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії в її агресивній війні проти України". Єврокомісія закликає до більш жорстких експортних обмежень щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також позицій, які можуть сприяти технологічному оснащенню російської "оборонки".

До санкційного списку увійшли кілька іранських фірм, які були об'єктами попередніх раундів санкцій за виробництво і постачання безпілотників до Москви, а також сотні російських компаній. Зазначається, що китайські компанії додаються до списку вперше.

Пропонується включити також компанії в третіх країнах, які залучені до обходу торговельних обмежень Росією, а також деякі російські організації, які беруть участь у розробці, виробництві та постачанні електронних компонентів для російського військово-промислового комплексу".

Щодо компаній з Китаю, їх всього вісім: Sinno Electronics Co. Ltd., 3HC Semiconductors Co Ltd., Sigma Technology Ltd., King-Pai Technology Co, Ltd., Asia Pacific Links Ltd., Tordan Industry Limited, Alpha Trading Investments Limited, Allparts Trading Co., Ltd.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що такі дії ЄС, якщо вони справдяться, "серйозно підірвуть взаємну довіру і співпрацю між Китаєм і ЄС, а також поглиблять розкол і конфронтацію в світі". Він пригрозив, що в такому разі Китай "вживатиме рішучих заходів для захисту наших легітимних і законних інтересів".

Деякі з цих компаній, нагадує видання, раніше потрапили під санкції США за постачання заборонених технологій та електроніки для російського військово-промислового комплексу.