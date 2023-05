ЕС хочет ввести санкции против ряда компаний из Китая, которые помогают РФ - СМИ

Евросоюз впервые предложил ввести санкции против нескольких китайских компаний в рамках борьбы с компаниями, поставляющими РФ запрещенные товары и технологии, которые агрессор использует в войне против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы в распоряжении редакции.

Согласно этим документам, Еврокомиссия обратилась к государствам-членам с просьбой включить в список еще около 35 компаний, в частности, в материковом Китае и Гонконге, а также компании в Узбекистане, Армении и Объединенных Арабских Эмиратах.

ЕК убеждена, что эти компании "непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины". Еврокомиссия призывает к более жестким экспортным ограничениям в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также позиций, которые могут способствовать технологическому оснащению российской "оборонки".

В санкционный список вошли несколько иранских фирм, которые были объектами предыдущих раундов санкций за производство и поставки беспилотников в Москву, а также сотни российских компаний. Отмечается, что китайские компании добавляются в список впервые.

Предлагается включить также компании в третьих странах, которые вовлечены в обход торговых ограничений Россией, а также некоторые российские организации, участвующие в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для российского военно-промышленного комплекса".

Что касается компаний из Китая, их всего восемь: Sinno Electronics Co. Ltd., 3HC Semiconductors Co Ltd., Sigma Technology Ltd., King-Pai Technology Co, Ltd., Asia Pacific Links Ltd., Tordan Industry Limited, Alpha Trading Investments Limited, Allparts Trading Co., Ltd.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что такие действия ЕС, если они оправдаются, "серьезно подорвут взаимное доверие и сотрудничество между Китаем и ЕС, а также углубят раскол и конфронтацию в мире". Он пригрозил, что в таком случае Китай "примет решительные меры для защиты наших легитимных и законных интересов".

Некоторые из этих компаний, напоминает издание, ранее попали под санкции США за поставки запрещенных технологий и электроники для российского военно-промышленного комплекса.