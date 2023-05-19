Кабмін пропонує Раді приєднати "МГУ" до "Оператора ГТС"

Кабінет міністрів 19 травня схвалив і зареєстрував у Раді законопроєкт щодо оптимізації структури власності Оператора ГТС, який передбачає перехід до моделі єдиної компанії шляхом приєднання "Магістральних газопроводів України" ("МГУ") до Оператора ГТС.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Перед цим, 12 травня, Кабмін повідомив, що схвалив законопроєкт, спрямований на запуск реформи корпоративного управління ОГТС.

За словами Міненерго, цей законопроєкт запроваджує вдосконалену модель корпоративного управління шляхом приєднання "МГУ" до "ОГТСУ", після чого структура корпоративного управління набуде нового вигляду: "Міненерго – Оператор ГТС (з незалежною наглядовою радою та колегіальним виконавчим органом)".

Колишній керівник "ОГТСУ" Сергій Макогон розкритикував цей законопроєкт. Він назвав його "профанацією, а не реформою".

За словами Макогона, цей законопроєкт не призводить до виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). У зобов'язаннях чітко прописано, що "ОГТСУ" має бути переданий до Міненерго, а також має бути прийнятий новий статут "ОГТСУ", який повинен передбачати створення незалежної наглядової ради в "ОГТСУ", сказав він.

На думку Макогона, головна мета цього законопроєкту – створити видимість реформи перед міжнародними донорами та зберегти контроль та статус-кво в управлінні "ОГТСУ". Міненерго просто пересаджує потрібних людей на потрібні місця руками Кабміну та народних депутатів, заявив Макогон.

19 травня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що рішення Кабміну щодо попередньої версії законопроєкту буде скасовано, і натомість буде прийнято оновлену версію.

Зрештою, Кабмін схвалив цей законопроєкт, а у другій половині дня його зареєстрували у Раді під №9311, хоча на момент написання дайджесту тексту законопроєкту ще не було опубліковано.

У нещодавно затвердженій програмі МВФ для України на суму $15,6 млрд встановлено структурний маяк щодо "ОГТСУ", а також низку інших вимог. Зокрема, влада взяла на себе зобов'язання здійснити наступні кроки:

Передати всі акції " ОГТСУ " від " МГУ " до Міністерства енергетики та прийняти новий статут " ОГТСУ " , який було розроблено та погоджено з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства (EnCS) до кінця липня 2023 року ( структурний маяк ); Обрати та призначити наглядову раду " ОГТСУ " до кінця жовтня 2023 року; Призначити нового керівника та згодом ліквідувати " МГУ " .

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Економічна правда