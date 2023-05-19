Кабмин предлагает Раде присоединить "МГУ" к "Оператору ГТС"

Кабинет министров 19 мая одобрил и зарегистрировал в Раде законопроект по оптимизации структуры собственности Оператора ГТС, который предусматривает переход к модели единой компании путем присоединения "Магистральных газопроводов Украины" ("МГУ") к Оператору ГТС.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Перед этим, 12 мая, Кабмин сообщил, что одобрил законопроект, направленный на запуск реформы корпоративного управления ОГТС.

По словам Минэнерго, этот законопроект вводит усовершенствованную модель корпоративного управления путем присоединения "МГУ" к "ОГТСУ", после чего структура корпоративного управления приобретет новый вид: "Минэнерго - Оператор ГТС (с независимым наблюдательным советом и коллегиальным исполнительным органом)".

Бывший руководитель "ОГТСУ" Сергей Макогон раскритиковал этот законопроект. Он назвал его "профанацией, а не реформой".

По словам Макогона, этот законопроект не приводит к выполнению обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ). В обязательствах четко прописано, что "ОГТСУ" должен быть передан в Минэнерго, а также должен быть принят новый устав "ОГТСУ", который должен предусматривать создание независимого наблюдательного совета в "ОГТСУ", сказал он.

По мнению Макогона, главная цель этого законопроекта - создать видимость реформы перед международными донорами и сохранить контроль и статус-кво в управлении "ОГТСУ". Минэнерго просто пересаживает нужных людей на нужные места руками Кабмина и народных депутатов, заявил Макогон.

19 мая народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил, что решение Кабмина по предыдущей версии законопроекта будет отменено, и взамен будет принята обновленная версия.

Позже Кабмин одобрил этот законопроект, а во второй половине дня его зарегистрировали в Раде под №9311, хотя на момент написания дайджеста текст законопроекта еще не был опубликован.

В недавно утвержденной программе МВФ для Украины на сумму $15,6 млрд установлен структурный маяк по "ОГТСУ", а также ряд других требований. В частности, власти взяли на себя обязательства осуществить следующие шаги:

Передать все акции "ОГТСУ" от "МГУ" в Министерство энергетики и принять новый устав "ОГТСУ", который был разработан и согласован с Секретариатом Энергетического Сообщества (EnCS) до конца июля 2023 года (структурный маяк); Избрать и назначить наблюдательный совет "ОГТСУ" до конца октября 2023 года; Назначить нового руководителя и впоследствии ликвидировать "МГУ".

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Экономическая правда