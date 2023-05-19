ОГТСУ почав купувати газ для власних потреб на біржі
П'ятниця, 19 травня 2023, 18:29 -
Оператор ГТС України розпочав закупівлю природного газу для забезпечення власної господарської діяльності на організованому товарному ринку - УЕБ.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Закупівлі на Українській енергетичній біржі розпочались з 18 травня.
"Товариство планує купувати природний газ з точками поставки на віртуальній торговій точці та/або у підземних сховищах газу з постачанням впродовж поточного та наступного місяців", – додали в ОГТСУ.
ОГТСУ є учасником біржової торгівлі на ринку короткострокових З січня 2022 року ОГТСУ використовує інформацію про ціни короткострокових стандартизованих продуктів УЕБ для розрахунку плати за добовий небаланс.
Економічна правда