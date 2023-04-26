У США ризикує збанкрутіти ще один банк. Акції First Republic впали на 50% за день: причина

Акції американського банку First Republic у вівторок впали на майже 50% після того, як стало відомо про масове зняття депозитів клієнтами банку – тепер регулятори США намагаються його стабілізувати.

Про це пише Financial Times.

Вартість акцій First Republic впала на 49,4% наступного дня після того, як стало відомо, що його клієнти зняли депозити на суму 100 млрд дол на тлі банкрутства одразу трьох американських банків у березні. Від початку року акції банку впали на понад 93%,

Спершу First Republic заявив, що розглядає "стратегічні варіанти" виходу з цієї ситуації. Водночас за даними джерел Financial Times, банку не вдається знайти робоче рішення, наприклад продаж всього або частини банку. За словами співрозмовника, банк вже декілька тижнів шукає покупців на частину свого бізнесу, але безуспішно – через завеликі ризики.

Зараз банк підтримує зв'язок з урядом США, який перебуває у стані підвищеної готовності після банкрутства Silicon Valley, Signature Bank та Silvergate раніше.

За словами співрозмовників, основними варіантами порятунку банку є допомога деяких великих американських банків, які нещодавно вклали 30 млрд дол у First Republic, або ж Федеральна корпорація страхування вкладів візьме під свій контроль установу і запропонує державну гарантію на всі депозити, як це було у випадку з Silicon Valley Bank (SVB).

Представники Білого дому, Федеральної резервної системи та Мінфіну США нещодавно зв'язалися з First Republic, адже адміністрація Байдена стурбована тим, що у банку закінчується час, щоб заспокоїти вкладників та інвесторів.

Попри різке падіння акцій First Republic, індекс регіональних банків KBW знизився менш ніж на 4%. Тобто інвестори зараз більш спокійні, ніж тоді, коли обвалився SVB, що спричинило падіння акцій у всьому секторі.

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Нагадуємо:

Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.

Американські регулятор закривають Signature Bank, великого кредитора в криптоіндустрії, в спробі стримати поширення банківської кризи.

Федеральна резервна система США надасть додаткове фінансування, аби допомогти банківській системі функціонувати після краху Silicon Valley Bank та Signature Bank.