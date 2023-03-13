У США несподівано закрили ще один великий банк – це може "вдарити" по крипторинку

Американські регулятор закривають Signature Bank, великого кредитора в криптоіндустрії, в спробі стримати поширення банківської кризи.

Про це пише Bloomberg, CNBC з посиланням на спільну заяву Мінфіну США, Федеральної резервної системи і Федеральної корпорації по страхуванню депозитів.

За словами співрозмовників Bloomberg, рішення про закриття банку стало несподіванкою для його менеджерів, які дізналися про це незадовго до публічного оголошення.

У п'ятницю банк зіткнувся з масовим відтоком депозитів на тлі ліквідації великого банку Silicon Valley Bank. співрозмовники агентства у банку кажуть, що, попри це, до неділі ситуація стабілізувалася.

Крах Signature Bank може спричинити серйозні проблеми для однієї з галузей технологічної індустрії - криптовалютного сектору. Signature - найбільший банк в криптогалузі після Silvergate, який оголосив про свою ліквідацію минулого тижня. За даними FactSet, станом на п'ятницю його ринкова вартість становила $4,4 млрд після 40% розпродажу в цьому році.

Клієнти вже почали заявляти про свої активи в банку. Coinbase Global Inc., найбільша криптовалютна біржа США, заявила, що станом на вечір п'ятниці її баланс у банку становив 240 млн доларів.

Paxos Global заявила, що має 250 млн доларів, і що вона "має страховку приватних депозитів, яка значно перевищує наш грошовий баланс і ліміти Федкорпорації по страхуванню кредитів на один рахунок".

Банківські регулятори заявили, що вкладники Signature Bank матимуть повний доступ до своїх депозитів, подібно до того, як це зробили вкладники збанкрутілого банку Силіконової долини, щоб забезпечити повернення своїх грошей.

Читайте більше: Світ панікує через крах Silicon Valley Bank і боїться нової фінансової кризи. Все настільки серйозно?

Нагадуємо:

Федеральна резервна система США надасть додаткове фінансування, аби допомогти банківській системі функціонувати після краху Silicon Valley Bank та Signature Bank.

Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.