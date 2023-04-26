В США может обанкротиться еще один банк. Акции First Republic упали на 50% за день: причина

Акции американского банка First Republic во вторник упали почти на 50% после того, как стало известно о массовом снятии депозитов клиентами банка - теперь регуляторы США пытаются его стабилизировать.

Об этом пишет Financial Times.

Стоимость акций First Republic упала на 49,4% на следующий день после того, как стало известно, что его клиенты сняли депозиты на сумму 100 млрд долл на фоне банкротства сразу трех американских банков в марте. С начала года акции банка упали более чем на 93%,

Сначала First Republic заявил, что рассматривает "стратегические варианты" выхода из этой ситуации. В то же время по данным источников Financial Times, банку не удается найти рабочее решение, например продажа всего или части банка. По словам собеседника, банк уже несколько недель ищет покупателей на часть своего бизнеса, но безуспешно - из-за слишком больших рисков.

Сейчас банк поддерживает связь с правительством США, которое находится в состоянии повышенной готовности после банкротства Silicon Valley, Signature Bank и Silvergate ранее.

По словам собеседников, основными вариантами спасения банка является помощь некоторых крупных американских банков, которые недавно вложили 30 млрд долл в First Republic, или же Федеральная корпорация страхования вкладов возьмет под свой контроль учреждение и предложит государственную гарантию на все депозиты, как это было в случае с Silicon Valley Bank (SVB).

Представители Белого дома, Федеральной резервной системы и Минфина США недавно связались с First Republic, ведь администрация Байдена обеспокоена тем, что у банка заканчивается время, чтобы успокоить вкладчиков и инвесторов.

Несмотря на резкое падение акций First Republic, индекс региональных банков KBW снизился менее чем на 4%. То есть инвесторы сейчас более спокойны, чем тогда, когда обвалился SVB, что повлекло падение акций во всем секторе.

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Напоминаем:

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.

Американские регуляторы закрывают Signature Bank, крупного кредитора в криптоиндустрии, в попытке сдержать распространение банковского кризиса.

Федеральная резервная система США предоставит дополнительное финансирование, чтобы помочь банковской системе функционировать после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.