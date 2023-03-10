Silicon Valley Bank став найбільшим банкрутом у США за останні 10 років

Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.

Про це пише Bloomberg.

Заснований у 1983 році, SVB спеціалізувався на банківському обслуговуванні технологічної галузі.

"Рішення регуляторів штату Каліфорнія, які в п'ятницю взяли у власність кредитора і призначили керуючим Федеральну корпорацію страхування депозитів (ФКСД), завершило жахливе падіння одного з лідерів Кремнієвої долини.

Це також другий регіональний кредитор, який закрився цього тижня після того, як Silvergate Capital Corp. оголосив про добровільну ліквідацію свого банку, що спричинило розпродаж банківських акцій і побоювання, що більше фірм можуть бути закриті", - пише агентство.

Застраховані вкладники отримають доступ до своїх коштів не пізніше ранку понеділка. Незастраховані вкладники отримають свідоцтво про отримання решти незастрахованих коштів, повідомив регулятор, додавши, що він ще не знає, яка саме сума буде виплачена.

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії заявив про недостатню ліквідність і неплатоспроможність банку.

Проблеми у банку, відомого як SVB, почалися після того, як Founders Fund Петера Тіля та інші відомі венчурні фірми порадили своїм портфельним компаніям забрати гроші з банку.

Ці заклики пролунали після того, як материнська компанія SVB Financial Group оголосила, що намагатиметься залучити понад 2 мільярди доларів після значних збитків.

Як правило, тимчасова адміністрація означає, що депозити банку будуть прийняті іншим, здоровим банком, або ФКСД виплатить вкладникам в межах застрахованого ліміту.

"Впровадження тимчасової адміністрації ФКСД покладе край невизначеності щодо цього конкретного банку", - сказала Сауле Омарова, професор права Корнельського університету.

"Але я не думаю, що це саме по собі змусить людей відчувати себе в меншій безпеці, якщо вони мають якісь активи або тримають власні гроші в банках з подібним профілем ризику", - додала вона.

Економічна правда