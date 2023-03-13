США створили мільярдний фонд для фінансування банків після краху SVB

Федеральна резервна система США надасть додаткове фінансування, аби допомогти банківській системі функціонувати після краху Silicon Valley Bank та Signature Bank.

Про це повідомил пресслужба Федрезерву.

"Цей крок посилить спроможність банківської системи захищати депозити та забезпечувати безперервне надання грошей і кредитів економіці", – йдеться в заяві ФРС.

З метою надання додаткової ліквідності банкам буде створена нова Програма термінового фінансування банків (BTFP), яка пропонуватиме кредити строком до одного року банкам, пенсійним фондам, кредитним спілкам та іншим установам під заставу казначейських зобов'язань США, боргових зобов'язань агентств тощо. Ці активи оцінюватимуться за номінальною вартістю.

У ФРС вважають, що програма стане додатковим джерелом ліквідності під заставу високоякісних цінних паперів, що позбавить установи необхідності швидко продавати ці цінні папери в нестабільні періоди.

Для підтримки фінансування програми Міністерство фінансів США планує виділити до 25 млрд дол зі Стабілізаційного фонду бірж. Водночас Федеральний резерв не очікує, що виникне потреба у використанні цих додаткових коштів.

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Нагадуємо:

Федеральна корпорація страхування депозитів і Федеральна резервна система розглядають можливість створення фонду, який би дозволив регуляторам підтримувати більше депозитів у банках, що опинилися в скрутному становищі після краху Банку Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank).

Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.