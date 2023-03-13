Світ панікує через крах Silicon Valley Bank і боїться нової фінансової кризи. Все настільки серйозно?

Зранку 10 березня фінансові регулятори штату Каліфорнія (США) оголосили про запровадження тимчасової адміністрації у Silicon Valley Bank (SVB).

Для Федеральної корпорації страхування депозитів (FDIC), яка пішла на такий крок, це рішення було нетиповим. Зазвичай регулятор оголошує такі "вердикти" ввечері в п’ятницю, коли закінчуються торги та є дводенна пауза, що дозволяє стримати паніку на ринку.

Разом з тим таке рішення стало очікуваним та цілком логічним продовженням карколомної історії банкрутства SVB, яка пронеслася за лічені дні.

SVB – один з найбільших банків США за обсягом активів, а його банкрутство стало найбільшим у країні з часів Світової фінансової кризи 2008 року. Крах SVB вже відчули на собі інвестори у криптоактиви, а також чимало американських стартапів, які зберігали там свої кошти.

Чим займався SVB?

Про те, чим займався і на чому спеціалізувався SVB можна зрозуміти з його назви. Назва Silicon Valley Bank буквально перекладається як "Банк Кремнієвої долини" – місця з найвищою концентрацією стартапів на квадратний метр.

SVB було засновано у 1983 році у Сан-Хосе, що у Каліфорнії. За 40 років своєї історії банк навіть не намагався вийти на роздрібний ринок та отримати популярність серед пересічних громадян. Натомість SVB став "широко відомим у вузьких колах" американської стартап-індустрії.

Місце розташування, тривала та позитивна історія співпраці з американськими стартапами зробили SVB найбільшим банком Кремнієвої долини. Нових клієнтів банк залучав також за допомогою співпраці з провідними венчурними фондами, які радили стартапам відкривати свої рахунки саме у SVB.

"Золота епоха" для банку почалася під час пандемії, коли відбувся стрімкий злет усього технологічного сектору. Активи SVB зростали як на дріжджах завдяки більшим оборотам та зростанню залишків на рахунках його стартап-клієнтів.

У 2018 році активи банку становили близько 49 млрд доларів, а наприкінці 2020-ого року вони зросли до 102 млрд доларів. На кінець 2022 року активи SVB сягнули 209 млрд доларів. Це дозволило банку увійти у топ-20 найбільших у США (до банкрутства він посідав 16-у позицію за обсягом активів).

Отже, банкрутство SVB стало найбільшим з часів Світової фінансової кризи 2008 року, коли неплатоспроможним став Washington Mutual bank з активами у 307 млрд доларів.

Натисніть для збільшення джерело: reddit.com

На чому заробляв SVB?

Бізнес-модель SVB була простою. Стартапи відкривали там свої рахунки. Залишки на цих рахунках банк витрачав на кредитування інших стартапів, але близько половини коштів вкладав у набагато менш ризикові цінні папери.

Передусім, банк інвестував в іпотечні облігації та облігації американського уряду. Такі інвестиції гарантували SVB стійкий та гарантований дохід та мали гарантувати його клієнтам впевненість у захищеності їхніх коштів.

Водночас, саме така бізнес-модель зіграла з банком злий жарт, коли Федеральна резервна система (ФРС) вирішила різко підвищувати ключову ставку для того, аби приборкати рекордну інфляцію.

З чого почалися проблеми банку?

Активи SVB у 2020-2021 роках зростали особливо динамічно. Технологічний сектор переживав справжній "бум" від того, що люди в усьому світі змушені були залишатися вдома через карантин.

Активи клієнтів SVB зростали, а разом з ними й залишки на їхніх рахунках та депозитах у SVB. Значну частину залучених коштів банк за звичкою вкладав в урядові та іпотечні облігації США.

Особливо великі обсяги облігацій SVB придбав до початку циклу з підвищення ключової ставки ФРС. Це мало свої негативні наслідки: дохідність цих цінних паперів була меншою, ніж дохідність урядових облігацій США, які випускалися у наступні періоди.

З ростом ключових ставок у США та інших розвинених країнах світу привабливість ризикових інвестицій падала. Високі ставки провідних центробанків спровокували відтік інвестицій з більш ризикових активів у так звані "активи-сховища".

Під удар потрапили уряди країн, що розвиваються, вартість запозичень для яких різко зросла. Скорочувалися й інвестиції у високоризикові технологічні компанії.

Наслідком цього стало й те, що наприкінці 2022 року технологічний сектор увійшов в одну з найбільших криз останніх років та почав масово скорочувати персонал. Навіть такі техногіганти як Alphabet, Amazon, Meta та інші скоротили десятки тисяч співробітників.

Політика високих ставок призвела ще й до того, що для багатьох стартапів стало надто дорого залучати кошти на фондовому ринку через випуск акцій. Через це багато технокомпаній відчували брак ліквідності, який намагалися компенсувати коштами зі своїх рахунків у банках.

А оскільки більшість клієнтів SVB були саме стартапами, то від початку цього року банк зіткнувся із значним відпливом депозитів.

Як саме збанкрутував SVB?

Процес банкрутства SVB пройшов за рекордні 48 годин. Як повідомляє Reuters, фатальні рішення, які коштували SVB його бізнесу, почалися з телефонного дзвінка від рейтингових агентств, зокрема Moody’s.

Агентство побачило, що через ріст ставок ФРС та, відповідно, нових запозичень американського уряду, значна частина портфеля облігацій SVB знецінилася. Через це в агенції попередили банк, що переглянуть його кредитний рейтинг у бік зниження.

У банку усвідомили ризик ситуації, у якій опинилися. Повідомлення про зниження кредитного рейтингу могло спровокувати ще більший відплив депозитів та створити ще більші проблеми з ліквідністю.

Тому там розробили план: банк мав продати частину низькоприбуткових казначейських зобов’язань США, а отримані кошти вкласти у більш дохідні інструменти. Збиток, який мав виникнути внаслідок цієї операції, банк планував покрити, випустивши додаткові акції.

Однак цьому плану судилося провалитися. У середу, 8 березня, про добровільну здачу ліцензії повідомив Silvergate Bank, який також спеціалізувався на роботі із стартапами з Кремнієвої долини. Щоправда, розміри Silvergate Bank були набагато меншими – обсяги його активів становили близько 11 млрд доларів.

Саме у цей час у SVB оголосили про продаж свого портфеля облігацій уряду США на загальну суму 21 млрд доларів. Оскільки середня дохідність облігацій у портфелі банку становила 1,79% проти середньої дохідності у 3,9% за новими випусками, банк за підсумками продажу отримав збиток у розмірі 1,8 млрд доларів.

Повідомлення про продаж облігацій з портфеля банку та отримання ним збитку ще більше розхвилювало вкладників та інвесторів. Ситуацію розхитували також заяви венчурних компаній, серед яких Founders Fund Петера Тіля, які закликали своїх клієнтів забирати гроші з SVB, оскільки у банку можуть бути проблеми з ліквідністю.

"У нас немає якоїсь конкретної інформації про те, що відбувається SVB. Але щоразу, коли ви чуєте про проблеми з платоспроможністю в будь-якому банку, і таку інформацію можна вважати достовірною, ви повинні серйозно поставитися до цього та віддати перевагу інтересам свого стартапу, не наражаючи себе на ризик втратити кошти понад 250 тисяч доларів (гарантована страхова сума вкладів у США – ЕП)", – зазначалося у повідомленні президента стартап-інкубатора Y Combinator Гері Тана, яке той розіслав клієнтам.

Ще більше паніки серед клієнтів викликав анонс наступного етапу плану SVB – додаткової емісії акцій банку на 2,25 млрд доларів.

Через стрімке падіння вартості акцій – на понад 60% – торгівлю ними доводилося штучно зупиняти.

Зрештою, банку так і не вдалося залучити додаткові кошти у капітал і вже зранку 10 березня регулятору довелося оголосити про запровадження тимчасової адміністрації в SVB, тому що відплив коштів вкладників набув загрозливих масштабів.

Як банкрутство SVB вплинуло на ринки?

Банкрутство найбільшого банку Кремнієвої долини потенційно загрожує значними проблемами великій кількості американських стартапів.

Ті компанії, які проводили через банк переважну більшість розрахунків, могли фактично втратити доступ до своїх коштів. Особливо, якщо тримали там більше 250 тисяч доларів, які покриває американська система гарантування вкладів.

Проблема SVB якраз полягає у тому, що на понад 80% коштів його клієнтів не поширювалася гарантія.

Про збитки від банкрутства SVB вже повідомили такі компанії: ♦ стримінгова платформа Roku (тримала у банку 26% своїх коштів — 487 млн доларів); ♦ криптокомпанія Circle (тримала у банку 3,3 млрд доларів з 40 млрд доларів своїх коштів); ♦ онлайн-платформа для створення ігор Roblox (потенційно втратила 5% з 3 млрд доларів залишків на своїх банківських рахунках); ♦ виробник аерокосмічного обладнання Rocket Lab USA (потенційно втратив у банку 38 млн доларів) та інші.

Перелік компаній, які могли втратити у банку свої активи, може розширитися, адже американські стартапи лише починають публічно повідомляти про те, скільки коштів тримали на рахунках у SVB.

Паніка серед стартапів спостерігається не лише у Кремнієвій долині, але й по всьому світу, адже збанкрутілий SVB мав власні підрозділи у Британії, Індії, Сінгапурі, Канаді, а також спільне підприємство у Китаї.

Так, підрозділ SVB у Великій Британії вже припинив торгівлю і більше не приймає нових клієнтів. У суботу керівники близько 180 технологічних компаній надіслали листа канцлеру казначейства Британії Джеремі Ханту із закликом втрутитися в ситуацію.

Багато засновників і співробітників стартапів у світі зараз стикаються з невизначеним майбутнім, а крах банку може мати далекосяжні наслідки для технологічної індустрії в цілому, пише Bloomberg. Повний обсяг збитків, завданих банкрутством SVB, ще належить з'ясувати, але очевидно, що наслідки будуть відчутні в усьому світі.

Новини про банкрутство найбільшого стартап-банку США призвели до обвалу на фондових ринках. Ключові індекси NASDAQ та S&P 500 просіли на 4-5%.

Крім цього, крах SVB призвів до найбільшого падіння на ринку криптовалют за останні декілька місяців. Наприклад, ціна Bitcoin у п'ятницю впала нижче 20 тис доларів вперше з січня цього року, хоча на вихідних вартість найбільшої криптовалюти стабілізувалась.

Особливо болючою для крипторинку стала новина про те, що понад 3 млрд доларів у SVB втратила компанія Circle, відповідальна за другий найбільший стейблкоін (криптовалюту, забезпечену реальними доларами) – USDC.

Через втрату коштів курс USDC почав відрізнятися від курсу долара: якщо раніше цей стейблкоін торгувався за курсом один до одного, то після новин про втрату коштів у SVB вартість USDC впала до 0,87 долара. На 12 березня його ціна становила уже 0,95-0,97 долара за монету.

Чи не спровокує крах SVB нову фінансову кризу?

Наразі складно спрогнозувати подальші наслідки банкрутства SVB для світової економіки, адже до кінця не зрозуміло, якою була ситуація з активами банку та на які відшкодування можуть претендувати компанії, які тримали у ньому гроші.

Разом з тим у неділю фінансові регулятори США закрили також нью-йоркський Signature Bank, який так само як і Silvergate Bank є великим кредитором криптоіндустрії.

Водночас, експерти сумніваються, що крах SVB може запустити ланцюгову реакцію на кшталт тієї, яка відбулася після банкрутства Lehman Brothers та спровокувала Світову фінансову кризу 2008 року.

"Це точно не буде кризою 2008 року, просто з огляду на розмір банку та його значення в фінансовій системі США", – зазначив у коментарі ЕП керуючий партнер FinPoint Investment Advisors Сергій Будкін.

В Україні банкрутство SVB взагалі може залишитися непоміченим.

"Можливо, ситуація на світових ринках капіталів погіршиться ще більше. Можливо, навіть буде ще декілька дефолтів. Однак нам від цього ні холодно, ні спекотно. Доступу до фінансових ринків у нас немає і найближчим часом не буде. Наразі ми повністю залежимо від грантів та кредитів партнерів", – каже фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Водночас, він додає, що наразі існує ризик того, як на банкрутство SVB відреагують вкладники інших банків. Якщо вони почнуть активніше забирати свої гроші з банківської системи, банкам доведеться вдаватися до тих же заходів, що і SVB – продавати казначейські зобов’язання американського уряду та фіксувати збитки.

У Мінфіні США та ФРС запевняють, що американська банківська система наразі набагато стійкіша, ніж у 2008 році. Напередодні Федрезерв США уже почав гасити пожежу на ринках, пообіцявши дати проблемним банкам стільки грошей, скільки потрібно для закриття всіх їхніх зобов'язань.

Передбачається, що це буде реалізовано через нову Програму термінового банківського фінансування (BTFP). ФРС дасть фінансовим установам кредити терміном до одного року, за допомогою яких вони зможуть перекрити втрати від знецінення цінних паперів у їхніх портфелях.