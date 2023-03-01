Податкова амністія завершилась: легалізували менше 1% від запланованого

В Україні 1 березня завершилася кампанія добровільного декларування активів (податкова амністія), яка стартувала у вересні 2021 року.

Про це повідомив у Telegram голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

За його словами, станом на 1 березня подано 845 декларацій. При цьому загальна вартість задекларованих активів - 8,82 млрд грн.

Загальна сума - задекларованого збору​​ 547,5 млн грн.

При цьому за останні два тижні задекларовано 2,6 млрд грн, що становить майже 30% від суми всіх задекларованих активів.

Перед запуском амністії Гетманцев заявляв, що амністія здатна вивести з тіні активи на суму близько $20 млрд.

Таким чином, вдалося зібрати менше ніж 1% від запланованої суми.

На процес амністії негативно вплинуло повномасштабне вторгнення РФ - через війну амністію продовжили з 1 вересня 2022 року до 28 лютого 2023 року.

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Економічна правда