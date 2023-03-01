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Польща звинуватила російських хакерів у атаці на податкову онлайн-систему

Середа, 1 березня 2023, 14:35 - Європейська правда

Польща звинуватила Росію у хакерській атаці, яка заблокувала доступ користувачів до онлайн-системи подання податкових декларацій.

Про це заявив відповідальний за цифровізацію урядовець Януш Цешинський в інтерв'ю телерадіокомпанії Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

"Росіяни несуть відповідальність за вчорашню атаку, це має бути зрозуміло. У нас є інформація, яка робить дуже ймовірним, що це був саме цей супротивник", - заявив Цешинський.

Він сказав, що атака у вівторок призвела до блокування доступу до веб-сайту, але витоку даних платників податків не було.

"Це атака, яка блокує доступ до сайту, але не блокує безпеку і не ставить під загрозу наші дані", - уточнив польський урядовець.

Цешинський зазначив, що з початку війни все більше людей і компаній звертають увагу на можливість хакерської атаки. Він процитував заяву командувача компонента сил оборони кіберпростору, який сказав, що "кількість кібератак з початку війни зросла в п'ять разів".

На початку листопада минулого року хакери атакували сайт польського парламенту. Це сталося після того, як Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про визнання влади РФ терористичним режимом.

Європейська правда

Польща Росія кібератака хакери податки
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