Польща звинуватила російських хакерів у атаці на податкову онлайн-систему

Польща звинуватила Росію у хакерській атаці, яка заблокувала доступ користувачів до онлайн-системи подання податкових декларацій.

Про це заявив відповідальний за цифровізацію урядовець Януш Цешинський в інтерв'ю телерадіокомпанії Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

"Росіяни несуть відповідальність за вчорашню атаку, це має бути зрозуміло. У нас є інформація, яка робить дуже ймовірним, що це був саме цей супротивник", - заявив Цешинський.

Він сказав, що атака у вівторок призвела до блокування доступу до веб-сайту, але витоку даних платників податків не було.

"Це атака, яка блокує доступ до сайту, але не блокує безпеку і не ставить під загрозу наші дані", - уточнив польський урядовець.

Цешинський зазначив, що з початку війни все більше людей і компаній звертають увагу на можливість хакерської атаки. Він процитував заяву командувача компонента сил оборони кіберпростору, який сказав, що "кількість кібератак з початку війни зросла в п'ять разів".

На початку листопада минулого року хакери атакували сайт польського парламенту. Це сталося після того, як Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про визнання влади РФ терористичним режимом.

Європейська правда