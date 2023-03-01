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Налоговая амнистия завершилась: легализовали менее 1% от запланированного

Среда, 1 марта 2023, 18:19 - Алексей Павлыш

В Украине 1 марта завершилась кампания добровольного декларирования активов (налоговая амнистия), которая стартовала в сентябре 2021 года.

Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, по состоянию на 1 марта подано 845 деклараций. При этом общая стоимость задекларированных активов - 8,82 млрд грн.

Общая сумма - задекларированного сбора 547,5 млн грн.

При этом за последние две недели задекларировано 2,6 млрд грн, что составляет почти 30% от суммы всех задекларированных активов.

Перед запуском амнистии Гетманцев заявлял, что амнистия способна вывести из тени активы на сумму около $20 млрд.

Таким образом, удалось собрать менее 1% от запланированной суммы.

На процесс амнистии негативно повлияло полномасштабное вторжение РФ - из-за войны амнистию продлили с 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года.

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Экономическая правда

налоги финансы Рада
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