Налоговая амнистия завершилась: легализовали менее 1% от запланированного
В Украине 1 марта завершилась кампания добровольного декларирования активов (налоговая амнистия), которая стартовала в сентябре 2021 года.
Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, по состоянию на 1 марта подано 845 деклараций. При этом общая стоимость задекларированных активов - 8,82 млрд грн.
Общая сумма - задекларированного сбора 547,5 млн грн.
При этом за последние две недели задекларировано 2,6 млрд грн, что составляет почти 30% от суммы всех задекларированных активов.
Перед запуском амнистии Гетманцев заявлял, что амнистия способна вывести из тени активы на сумму около $20 млрд.
Таким образом, удалось собрать менее 1% от запланированной суммы.
На процесс амнистии негативно повлияло полномасштабное вторжение РФ - из-за войны амнистию продлили с 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года.
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Экономическая правда