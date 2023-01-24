Друг дочки Путіна в обхід санкцій закупляє для Кремля елітне вино – ЗМІ

The Insider

Попри європейські санкції на елітне вино, Кремль продовжує закуповувати сотні пляшок ціною в десятки тисяч доларів кожна - цим займається друг дочки Путіна Катерини Тихонової Олексій Рєпік.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

Яка компанія імпортує елітні вина в обхід санкцій

"Рідкісні найменування вин, яких у відкритому продажі після початку війни більше немає, тепер можна знайти в елітних ресторанах, що належать Рєпіку і його партнеру Івану Сибірєву, топ-менеджеру компаній олігарха Геннадія Тимченка, близького друга Путіна. Вина путінські друзі ввозять під виглядом "зразків для сертифікації", - йдеться у статті.

The Insider нагадує, що після російського вторгнення в Україну ЄС запровадив заборону на поставку до РФ вин дорожче 300 євро. При цьому, на відміну від повного ембарго на імпорт вин Австралії та США, європейський захід виглядав радше символічним обмеженням, адже частка подібних вин становила менше ніж 1% від загальної кількості відвантажень до Росії.

"Так європейський регулятор намагався позбавити російських олігархів Гран Крю Бургундії та Бордо, не вставляючи палиці в колеса звичайним виробникам. Але на практиці цей захід призвів до появи тіньового імпорту і нового типу імпортерів", - кажуть розслідувачі.

Вони пишуть, що наприкінці минулого року маловідома компанія "Рятіко", що належить власнику фармацевтичного гіганта "Р-Фарм" Олексію Рєпіку, завезла до Росії одні з найдорожчих вин світу.

Майже дві сотні найменувань рідкісних вин (сумарно 800 пляшок) потрапили в Росію в обхід санкцій Євросоюзу: тільки закупівельні ціни десятків вин перевищують мільйон рублів за пляшку, підкреслює The Insider.

При цьому раніше ТОВ "Рятіко" привозила до РФ різні продукти з Японії - від маринованого імбиру до міостимуляторів для м'язів, а потім несподівано оформила декларації на імпорт ультрадорогої Бургундії.

"Згідно з даними Федерального реєстру алкогольної продукції, з 23 листопада недавній постачальник соєвих соусів ввіз у Росію майже дві сотні топових вин Бургундії, Бордо і П'ємонту. З п'яти бордоських замків, які отримали найвищий статус у класифікації 1855 року, за три дні "Рятіко" імпортувало всі п'ять (Chateau Haut-Brion, Chateau Lafite Rothschild, Chateau Latour, Château Margaux і Château Mouton Rothschild)", - йдеться у статті.

При цьому частково подібний набір виноробень можна знайти у кількох виноторгових компаній Росії на кшталт Simple або DP-Trade, які десятиліттями працювали над міжнародною репутацією.

Але якщо звичайним імпортерам доводиться задовольнятися останніми роками врожаїв, у колекції "Рятіко" опинилися унікальні вінтажі XX століття, зауважує The Insider.

Тільки за листопад і грудень 2022 року компанія "Рятіко" ввезла в Росію вин на 3,902 млн євро, або на 283,33 млн руб. за актуальним курсом.

"Якщо куплені пляшки були придбані в хорошому стані, а продавець мав гарантію їхнього походження, ця ціна могла бути значно вищою. Йдеться саме про ціну закупівлі, яка не враховує вартість доставки та ставку податків і акцизів", - пише видання.

Зв'язки власника компанії з дочкою Путіна

Власником "Рятіко" є Олексій Рєпік, чиї статки оцінюють у $1,4 млрд. Його АТ "Р-Фарм" є найбільшим фармацевтичним виробником Росії, і більшу частину своїх грошей отримує від держави.

Рєпік на зустрічі з Путіним в Кремлі The Insider

"Федеральна антимонопольна служба" підозрювала МОЗ і Репіка у створенні картельної змови, що спричинила зростання цін на ліки, і навіть проводила позапланову перевірку в міністерстві. Але подальше розслідування фактично закінчилося нічим", - нагадує видання.

Як показало розслідування "Важных Историй" і Der Spiegel, офшорній компанії Рєпіка належить бізнес-джет Bombardier Global 5000 з бортовим номером M-FINE - цим літаком користувалася Катерина Тихонова, молодша дочка Володимира Путіна.

"При цьому Тихонову з Репіком пов'язує не тільки бізнес-джет. Давня подруга Тихонової та її заступниця у фонді "Іннопрактика" Наталія Попова одружена з Кирилом Дмитрієвим, який очолює Російський фонд прямих інвестицій.

З одного боку, Дмитрієв підтримує тісні стосунки з Тихоновою і був гостем на її весіллі з Кирилом Шамаловим. З іншого боку, очолюваний ним державний фонд щедро інвестує в бізнес Рєпіка", - йдеться у розслідуванні.

Схема обходу санкцій

"Рятіко" не змогла б закупити вино без допомоги європейських компаній, які посприяла їй в обході санкцій, пишуть розслідувачі.

Про те, що ТОВ "Рятіко" користувалося послугами європейського посередника, який допоміг зі збором замовлень різних виробників і з оформленням документів, свідчать одразу кілька фактів.

Зокрема, журналісти з'ясували, що послуги для "Рятіко" з організації замовлень і оформлення документів надала одна компанія - лабораторія S.A.S. SOFRALAB в Bar sur Seine, 1 bis avenue Paul Portier BP 46, яка оформила сертифікати аналізів на всі вина, закуплені "Рятіко". Надісланий The Insider запит до лабораторії залишився без відповіді.

При цьому переважна більшість поставок імпортного алкоголю в Росію йде через Балтію. Правила митного оформлення вимагають, щоб акцизні марки на алкогольну продукцію були наклеєні до ввезення на територію РФ. Для цього більшість імпортерів орендує акцизні склади в Латвії, Литві та Естонії, де на імпортні пляшки клеять акцизні марки і російські контретикетки.

"Після початку війни уряд почав експеримент з обклеювання на території Росії, але більша частина поставок йде за старою схемою. Незручна для бізнесу схема виявилася корисною для обходу санкцій: поважні європейські виробники відвантажують товар до Європи, а весь ризик щодо обходу санкцій лягає на компанії-посередники", - резюмують журналісти.

"Як митниця пропускає санкційне вино? Конкретно Рятико застосувало креативну схему: 22 партії найдорожчих вин завезені як зразки для сертифікації", - додали розслідувачі.

Економічна правда