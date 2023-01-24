Друг дочери Путина в обход санкций закупает для Кремля элитное вино – СМИ

The InSIDER

Несмотря на европейские санкции на элитное вино, Кремль продолжает закупать сотни бутылок ценой в десятки тысяч долларов каждая - этим занимается друг дочери Путина Екатерины Тихоновой Алексей Репик.

Об этом говорится в расследовании The Insider.

Какая компания импортирует элитные вина в обход санкций

"Редкие наименования вин, которых в открытой продаже после начала войны больше нет, теперь можно найти в элитных ресторанах, принадлежащих Репику и его партнеру Ивану Сибиреву, топ-менеджеру компаний олигарха Геннадия Тимченко, близкого друга Путина. Вина путинские друзья ввозят под видом "образцов для сертификации", - говорится в статье.

The Insider напоминает, что после российского вторжения в Украину ЕС ввел запрет на поставку в РФ вин дороже 300 евро. При этом, в отличие от полного эмбарго на импорт вин Австралии и США, европейская мера выглядела скорее символическим ограничением, ведь доля подобных вин составляла менее 1% от общего количества отгрузок в Россию.

"Так европейский регулятор пытался лишить российских олигархов Гран Крю Бургундии и Бордо, не вставляя палки в колеса обычным производителям. Но на практике эта мера привела к появлению теневого импорта и нового типа импортеров", - говорят расследователи.

Они пишут, что в конце прошлого года малоизвестная компания "Рятико", принадлежащая владельцу фармацевтического гиганта "Р-Фарм" Алексею Репику, завезла в Россию одни из самых дорогих вин мира.

Почти две сотни наименований редких вин (суммарно 800 бутылок) попали в Россию в обход санкций Евросоюза: только закупочные цены десятков вин превышают миллион рублей за бутылку, подчеркивает The Insider.

При этом ранее ООО "Рятико" привозила в РФ различные продукты из Японии - от маринованного имбиря до миостимуляторов для мышц, а затем неожиданно оформила декларации на импорт ультрадорогой Бургундии.

"Согласно данным Федерального реестра алкогольной продукции, с 23 ноября недавний поставщик соевых соусов ввез в Россию почти две сотни топовых вин Бургундии, Бордо и Пьемонта. Из пяти бордоских замков, получивших наивысший статус в классификации 1855 года, за три дня "Рятико" импортировало все пять (Chateau Haut-Brion, Chateau Lafite Rothschild, Chateau Latour, Château Margaux и Château Mouton Rothschild)", - говорится в статье.

При этом частично подобный набор виноделен можно найти у нескольких виноторговых компаний России вроде Simple или DP-Trade, которые десятилетиями работали над международной репутацией.

Но если обычным импортерам приходится довольствоваться последними годами урожаев, в коллекции "Рятико" оказались уникальные винтажи XX века, замечает The Insider.

Только за ноябрь и декабрь 2022 года компания "Рятико" ввезла в Россию вин на 3,902 млн евро, или на 283,33 млн руб. по актуальному курсу.

"Если купленные бутылки были приобретены в хорошем состоянии, а продавец имел гарантию их происхождения, эта цена могла быть значительно выше. Речь идет именно о цене закупки, которая не учитывает стоимость доставки и ставку налогов и акцизов", - пишет издание.

Связи владельца компании с дочерью Путина

Владельцем "Рятико" является Алексей Репик, чье состояние оценивается в $1,4 млрд. Его АО "Р-Фарм" является крупнейшим фармацевтическим производителем России, и большую часть своих денег получает от государства.

Алексей Репик на встрече с Путиным в Кремле The Insider

"Федеральная антимонопольная служба подозревала Минздрав и Репика в создании картельного сговора, повлекшего рост цен на лекарства, и даже проводила внеплановую проверку в министерстве. Но дальнейшее расследование фактически закончилось ничем", - напоминает издание.

Как показало расследование "Важных Историй" и Der Spiegel, офшорной компании Репика принадлежит бизнес-джет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-FINE - этим самолетом пользовалась Екатерина Тихонова, младшая дочь Владимира Путина.

"При этом Тихонову с Репиком связывает не только бизнес-джет. Давняя подруга Тихоновой и ее заместитель в фонде "Иннопрактика" Наталья Попова замужем за Кириллом Дмитриевым, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций.

С одной стороны, Дмитриев поддерживает тесные отношения с Тихоновой и был гостем на ее свадьбе с Кириллом Шамаловым. С другой стороны, возглавляемый им государственный фонд щедро инвестирует в бизнес Репика", - говорится в расследовании.

Схема обхода санкций

"Рятико" не смогла бы закупить вино без помощи европейских компаний, которые поспособствовала ей в обходе санкций, пишут расследователи.

О том, что ООО "Рятико" пользовалось услугами европейского посредника, который помог со сбором заказов различных производителей и с оформлением документов, свидетельствуют сразу несколько фактов.

В частности, журналисты выяснили, что услуги для "Рятико" по организации заказов и оформлению документов предоставила одна компания - лаборатория S.A.S. SOFRALAB в Bar sur Seine, 1 bis avenue Paul Portier BP 46, которая оформила сертификаты анализов на все вина, закупленные "Рятико". Отправленный The Insider запрос в лабораторию остался без ответа.

При этом подавляющее большинство поставок импортного алкоголя в Россию идет через Балтию. Правила таможенного оформления требуют, чтобы акцизные марки на алкогольную продукцию были наклеены до ввоза на территорию РФ. Для этого большинство импортеров арендует акцизные склады в Латвии, Литве и Эстонии, где на импортные бутылки клеят акцизные марки и российские контрэтикетки.

"После начала войны правительство начало эксперимент по оклейке на территории России, но большая часть поставок идет по старой схеме. Неудобная для бизнеса схема оказалась полезной для обхода санкций: уважаемые европейские производители отгружают товар в Европу, а весь риск по обходу санкций ложится на компании-посредники", - резюмируют журналисты.

"Как таможня пропускает санкционное вино? Конкретно Рятико применило креативную схему: 22 партии дорогих вин завезены как образцы для сертификации", - добавили расследователи.

Экономическая правда