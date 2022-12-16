Банкіри Греф і Набіулліна не змогли відмовити Путіна від вторгнення в Україну – FT

Голова Центробанку РФ Набіулліна на зустрічі з Путіним через 4 дні після початку війни Фото: deita.ru

За місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну голова Сбєрбанку Герман Греф і голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна намагалися донести до Путіна думку про те, що напад може призвести до "катастрофічних наслідків" для економіки РФ, але не змогли переконати його.

Про це пише Financial Times.

"За місяць до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, головні економічні довірені особи Володимира Путіна відвідали резиденцію російського президента в Ново-Огарьово під Москвою, щоб проінформувати його про можливі наслідки західних санкцій.

Путін вислухав доповідь Германа Грефа, голови Сбєрбанку, який представив 39-сторінкову презентацію, що попереджала російського президента про катастрофічні наслідки, якщо напруженість навколо України, буде ще більше загострюватися", - пише FT.

Газета зазначає, що Греф - близький соратник Путіна ще з часів їхньої роботи в мерії Санкт-Петербурга в 1990-х роках, мав репутацію найбільш ліберального члена найближчого оточення Путіна, зокрема за те, що говорив свою думку.

Тоді технократи з оточення президента РФ, які не знали про його справжні плани щодо війни проти України, побоювалися, що Путін стоїть на порозі "визнання" так званих "ЛНР"/"ДНР" - вони вважали, що це спровокувало б шалену реакцію Заходу, яка завдасть шкоди російській економіці, пише FT.

"Ельвіра Набіулліна, голова Центробанку, та інші учасники розділили занепокоєння Грефа і допомогли підготувати презентацію. Але вони дозволили Грефу взяти слово.

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У презентації Путіна попередили, що "жорсткі санкції" створять паніку на фінансових ринках і потенційно відкинуть російську економіку на десятиліття назад", - йдеться у статті.

Путіна також попередили, що у разі ескалації та санкцій Заходу у відповідь може впасти на 30% в доларовому еквіваленті за два роки. А інфляція змусить Центробанк підвищити процентні ставки до 35%, що призведе до скорочення реальних доходів населення на п'яту частину.

Також у презентації технократи попередили, що якість життя росіян буде відставати навіть від країн, що розвиваються, оскільки обмеження на імпорт змусять Росію боротися не тільки за передові технології, але й за предмети першої необхідності, такі як ліки та продукти харчування.

"Коли Греф почав перераховувати потенційні наслідки, Путін перервав його і запитав, що Росія повинна зробити, щоб уникнути найгірших наслідків.

Занадто боязкі, щоб застерегти Путіна від військової ескалації, технократи не мали чіткого рішення - і не змогли змусити себе сказати Путіну, що він ризикує накликати на себе геополітичну катастрофу.

Вони пішли із зустрічі, так і не зрозумівши, що саме планує Путін, і чи взяв він їхнє послання до уваги", - розповіли видання джерела.

"Вони були достатньо хоробрими, щоб попросити його про зустріч. Але вони не змогли донести йому своє послання", - говорить один з учасників зустрічі.

"Вони не змогли дати єдину відповідь на його питання", - додав співрозмовник.

FT додає, що повномасштабне вторгнення 24 лютого перевершило найгірші побоювання Грефа і Набіулліної, вони дізналися про справжні наміри Путіна разом з рештою світу: по телебаченню.

Нездатність Путіна дослухатися до попереджень технократів спустошила їх, йдеться у статті.

"Я ніколи не бачив [Грефа] таким. Він був абсолютно розгублений, в стані повного шоку", - сказав колишній посадовець, який бачив Грефа в перші дні війни. "Всі думають, що, те, що сталося, - це катастрофа, він - більше, ніж будь-хто інший", - додав співрозмовник.

Через 4 дні після початку війни економічний блок оточення Путіна зібрався, коли президент РФ запитав їх, як пом'якшити вплив санкцій.

Набіулліна, за вбранням якої деякі інвестори вже давно пильно стежать на предмет закодованих сигналів і невербальних послань, сиділа вся в чорному.

"Але коли західні країни відрізали Росію від глобальних фінансових ринків і ланцюжків поставок, технократи приїхали на допомогу Кремлю, застосувавши вправні навички економічного управління, щоб зменшити кризу. У цьому процесі вони подбали про те, щоб їхні власні апокаліптичні прогнози не справдилися.

У вузьких колах російської політичної еліти технократи, такі як Греф і Набіулліна, колись вважалися модернізаторами, реформаторською противагою силовикам, ветеранам жорсткої лінії спецслужб, які "сиділи" на іншому плечі у Путіна.

Однак, коли вони зіткнулися з історичним шансом захистити свою віру у відкриті ринки і виступити проти війни, вони промовчали", - підсумовує видання.

Економічна правда