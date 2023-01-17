РФ дозволила своїм великим компаніям не враховувати голоси акціонерів із західних країн

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким тимчасово дозволив російським компаніям у сферах енергетики, торгівлі та машинобудування ухвалювати рішення без урахування голосів акціонерів із західних країн.

Про це йдеться в його указі, пише РБК.

Такий указ аргументується "недружніми і такими, що суперечать міжнародному праву, діям США і тих іноземних держав та організацій, хто долучився до них, спрямованих на обмежувальні заходи проти російських громадян та юросіб".

В указі йдеться про компанії з виручкою понад 100 млрд рублів на рік.

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив російським постачальникам отримувати оплату заборгованості за постачання газу іноземним покупцям в іноземній валюті.

Економічна правда