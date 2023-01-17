РФ дозволила своїм великим компаніям не враховувати голоси акціонерів із західних країн
Вівторок, 17 січня 2023, 13:55 -
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким тимчасово дозволив російським компаніям у сферах енергетики, торгівлі та машинобудування ухвалювати рішення без урахування голосів акціонерів із західних країн.
Про це йдеться в його указі, пише РБК.
Такий указ аргументується "недружніми і такими, що суперечать міжнародному праву, діям США і тих іноземних держав та організацій, хто долучився до них, спрямованих на обмежувальні заходи проти російських громадян та юросіб".
В указі йдеться про компанії з виручкою понад 100 млрд рублів на рік.
Нагадаємо:
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив російським постачальникам отримувати оплату заборгованості за постачання газу іноземним покупцям в іноземній валюті.
Економічна правда