ЄС планує екстрене втручання через різке зростання цін на електроенергію

У Єврокомісії заговорили про термінові дії для стримування різкого зростання цін на електроенергію, наразі ЄС збирає пропозиції щодо реформування ринку електроенергії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Стрімке зростання цін на електроенергію зараз з різних причин виявляє обмеження нашого поточного дизайну ринку електроенергії", — сказала фон дер Ляєн. "Він був розроблений за зовсім інших обставин і з абсолютно іншими цілями. Тому зараз ми працюємо над екстреним втручанням і структурною реформою ринку електроенергії".

Безпрецедентний стрибок цін на електроенергію, які зросли майже в 10 разів за минулий рік, сприяв інфляції та різко збільшив економічний тягар на підприємства та домогосподарства, які оговтувалися від пандемії.

Дедалі більше країн-членів закликають до обмеження цін, а Чеська Республіка, яка головує в ЄС, скликала надзвичайну зустріч міністрів енергетики 9 вересня. Точний план втручання ЄС ще розробляється, і дипломати ЄС сказали, що комісія може оголосити деталі уже цього тижня.

Проєкт внутрішнього документа ЄС, за даними Bloomberg, слідчить про те, що ЄК розглядала можливість обмежити ціни на газ, щоб уникнути "нестерпно високих" витрат, якщо Росія значно обмежить або перекриє постачання газу.

Запровадження максимальної регульованої ціни в надзвичайних ситуаціях буде обмежено її тривалістю, і ринкова ціна повинна використовуватися якомога довше.

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Нагадуємо:

У Європі закликають обмежити ціну на газ та відокремити її від ціни на електроенергію через стрімке підвищення вартості енергоносіїв.

На тлі заяви "Газпрому" про повну зупинку поставок "Північним потоком" з 31 серпня по 2 вересня для техобслуговування біржова вартість газу в Європі уже перетнула позначку в 3500 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше повідомлялось, що ціни на електроенергію у Франції та Німеччині зросли до нових рекордів у п'ятницю на тлі обмеження Росією поставок природного газу напередодні опалювального періоду.

Британія підвищить граничні ціни на електроенергію до 80%, через що рахунки домогосподарств зростуть в середньому до 3549 фунтів стерлінгів (4188 доларів США) з жовтня.