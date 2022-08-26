Ціни на газ у Європі перетнули позначку в 3500 доларів за тисячу кубометрів

На тлі заяви "Газпрому" про повну зупинку поставок "Північним потоком" з 31 серпня по 2 вересня для техобслуговування біржова вартість газу в Європі уже перетнула позначку в 3500 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість контрактів на постачання газу з виконанням у вересні на хабі TTF в Нідерландах піднялася в ході торгів до 341 євро за 1 МВт-год (3,54 тис дол за тисячу куб. м).

Раніше повідомлялось, що ціни на електроенергію у Франції та Німеччині зросли до нових рекордів у п'ятницю на тлі обмеження Росією поставок природного газу напередодні опалювального періоду.

Раніше біржова вартість газу в Європі піднялась вище 315 євро за 1 МВтгод - це більше 3300 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ у Європі наблизилися до 3200 доларів на торгах у середу – це найвища зафіксована за весь час спостережень ціна, причиною якої є послідовне скорочення Росією поставок до регіону.

Попередній ціновий рекорд було встановлено у понеділок, коли ціни перевищили 3000 доларів за тисячу кубів. Ціни на рівні у понад 2500 доларів востаннє спостерігалися на початку березня, коли вторгнення Росії в Україну сколихнуло ринки.

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Контракти з поставкою у жовтні-лютому котирувалися у понеділок ще дорожче, і закінчили торги на позначці у понад 292 євро за МВт-год. Це вказує на побоювання ринку щодо нестачі блакитного палива у країнах Європи протягом опалювального сезону, оскільки "Газпром" послідовно скорочує свої поставки в регіон.

Зокрема, російська компанія заявила про зупинку "Північного потоку-1" на три дні наприкінці серпня з метою технічного обслуговування.

Хоча "Газпром" стверджує, що поновить поставки після технічного обслуговування, стрімке зростання ціни контрактів сигналізує невпевненість ринку у таких обіцянках. В середині липня Газпром вже зупиняв поставки "Північним потоком-1" через потребу в техобслуговуванні, і тоді низка топпосадовців ЄС висловлювали готовність до того, що потоки газу не відновляться.

Економічна правда