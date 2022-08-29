ЕС планирует экстренное вмешательство из-за резкого роста цен на электроэнергию

В Еврокомиссии заговорили о срочных действиях по сдерживанию резкого роста цен на электроэнергию, сейчас ЕС собирает предложения по реформированию рынка электроэнергии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Стремительный рост цен на электроэнергию сейчас по разным причинам выявляет ограничение нашего текущего дизайна рынка электроэнергии", - сказала фон дер Ляен. "Он был разработан при совсем других обстоятельствах и с совершенно другими целями. Поэтому сейчас мы работаем над экстренным вмешательством и структурной реформой рынка электроэнергии".

Беспрецедентный скачок цен на электроэнергию, которые выросли почти в 10 раз за прошлый год, способствовал инфляции и резко увеличил экономическое бремя на предприятия и домохозяйства, которые приходили в себя от пандемии.

Все большее число стран-членов призывают к ограничению цен, а председательствующая в ЕС Чешская Республика созвала чрезвычайную встречу министров энергетики 9 сентября. Точный план вмешательства ЕС еще разрабатывается и дипломаты ЕС сказали, что комиссия может объявить детали уже на этой неделе.

Проект внутреннего документа ЕС, по данным Bloomberg, следит о том, что ЕК рассматривала возможность ограничить цены на газ во избежание "выносимых" расходов, если Россия значительно ограничит или перекроет поставки газа.

Введение максимальной регулируемой цены в чрезвычайных ситуациях будет ограничено ее продолжительностью, и рыночная цена должна использоваться как можно дольше.

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Напоминаем:

В Европе призывают ограничить цену на газ и отделить ее от цены на электроэнергию из-за стремительного повышения стоимости энергоносителей.

На фоне заявления "Газпрома" о полной остановке поставок "Северным потоком" с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания биржевая стоимость газа в Европе уже пересекла отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию во Франции и Германии выросли до новых рекордов в пятницу на фоне ограничения Россией поставок природного газа в преддверии отопительного периода.

Великобритания повысит предельные цены на электроэнергию до 80%, из-за чего счета домохозяйств вырастут в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября.