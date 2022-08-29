У ЄС закликають обмежити ціну на газ та "відв’язати" від неї ціну на електроенергію

У Європі закликають обмежити ціну на газ та відокремити її від ціни на електроенергію через стрімке підвищення вартості енергоносіїв.

Про це повідомляє BBC.

Міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стретен заявила про необхідність "заморожування" цін на газ, що значно подорожчав внаслідок скорочення Росією поставок у Європу.

"Наступні п'ять-десять зим будуть жахливими, якщо ми нічого не зробимо. Ми повинні працювати над заморожуванням цін на газ", – написала чиновниця у Twitter.

Вона додала, що прив’язка цін на електроенергію до вартості газу є штучною і потребує реформування.

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер також закликав Євросоюз відокремити ціни на електроенергію та газ.

"Ми маємо зупинити те божевілля, що відбувається зараз на енергетичних ринках. Ми не можемо дозволити Путіну щодня визначати європейську ціну на електроенергію", – заявив він.

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Нагадуємо:

На тлі заяви "Газпрому" про повну зупинку поставок "Північним потоком" з 31 серпня по 2 вересня для техобслуговування біржова вартість газу в Європі уже перетнула позначку в 3500 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше повідомлялось, що ціни на електроенергію у Франції та Німеччині зросли до нових рекордів у п'ятницю на тлі обмеження Росією поставок природного газу напередодні опалювального періоду.

Раніше біржова вартість газу в Європі піднялась вище 315 євро за 1 МВтгод - це більше 3300 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ у Європі наблизилися до 3200 доларів на торгах у середу – це найвища зафіксована за весь час спостережень ціна, причиною якої є послідовне скорочення Росією поставок до регіону.

Попередній ціновий рекорд було встановлено у понеділок, коли ціни перевищили 3000 доларів за тисячу кубів. Ціни на рівні у понад 2500 доларів востаннє спостерігалися на початку березня, коли вторгнення Росії в Україну сколихнуло ринки.

Британія підвищить граничні ціни на електроенергію до 80%, через що рахунки домогосподарств зростуть в середньому до 3549 фунтів стерлінгів (4188 доларів США) з жовтня.