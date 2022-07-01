Через санкції аеропорт Мінська ввів 4-денний режим роботи і простій для персоналу

Аеропорт "Мінськ" через західні санкції змушений запровадити режим простою для змінного персоналу та перевести адміністративних працівників на чотириденний робочий тиждень.

Про це заявив гендиректор аеропорту В'ячеслав Хоронеко, пише "Интерфакс".

"Зважаючи на економічну ситуацію, що склалася, ми змушені були піти на такі непопулярні заходи, як введення простою на підприємстві для змінного персоналу і перехід на чотириденний робочий тиждень для адміністративних працівників", - сказав Хоронеко.

За його словами, "зниження всіх витрат дозволяє "залишатися на плаву" у складнийчас, забезпечуючи безперебійну роботу аеропорту, високий рівень авіаційної безпеки та комфорту для пасажирів".

"Ми стикаємося з труднощами щодо поставки нового технологічного обладнання та обслуговування вже наявного, є деякі питання з іноземним програмним забезпеченням", - заявив гендиректор аеропорту, коментуючи вплив санкцій.

Також він визнав різке падіння кількості напрямків авіарейсів.

"На жаль, наразі польоти з багатьох напрямків недоцільні з економічного погляду через введені санкції. Наразі найбільш затребуваними та завантаженими є регулярні рейси авіакомпаній до Москви. Популярні такі напрямки, як Санкт-Петербург та Грузія", - сказав Хоронеко.

ВІДЕО ДНЯ

У рамках чартерної програми збереглися авіарейси до Туреччини та Єгипту.

За його словами, зараз Білорусь веде переговори про регулярні рейси з іранським перевізником Mahan Air, який базується в аеропорту Тегерана. Також, за словами гендиректора аеропорту, ведеться робота з відкриття вантажних та пасажирських рейсів до Венесуели.

Минулого року Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року.

На початку квітня Мінторг США вперше включив сім літаків Boeing-737, що належать "Белавіа", до списку авіасуден, обслуговування яких порушує експортний контроль США. Для надання будь-якої форми обслуговування цих літаків потрібен дозвіл BIS.

У середині червня Мінторг посилив санкції, на пів року позбавивши "Белавіа" права експорту зі США, реекспорту або передачі товарів та послуг, які підпадають під дію експортного контролю.

Компаніям по всьому світу тепер заборонено обслуговувати, ремонтувати та іншим чином використовувати вироблені в США запчастини для обслуговування авіапарку "Белавіа".

Економічна правда